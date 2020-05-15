На Курилах выявили первый случай заражения коронавирусом

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мая — РИА Новости. На Курильских островах выявлен первый случай заболевания COVID-19, в Южно-Курильске введен режим ЧС, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Сахалинской области. Навыявлен первый случай заболевания COVID-19, ввведен режим ЧС, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Сахалинской области.

Житель Дагестана, у которого впоследствии выявили коронавирус, прибыл на остров Кунашир несколько дней назад. Предварительный экспресс-тест в аэропорту показал отрицательный результат. Мужчина получил предписание Роспотребнадзора об обязательной двухнедельной самоизоляции и сдал анализы.

Однако, по информации властей, он не стал дожидаться окончания карантина и вышел на работу.

"Сегодня из лаборатории пришли положительные результаты. Ведется расследование о нарушении карантинного режима", — отмечается в сообщении.

Пациента незамедлительно изолировали в районное медицинское учреждение. В Южно-Курильск направлен вертолет санавиации для отправки больного в инфекционный госпиталь в Долинске. До тех пор, пока не будет полностью выявлен круг контактных лиц, с островом прекращается транспортное сообщение.

Прибывший из Дагестана гражданин должен был работать водолазом на судне "Байкал", принадлежащем ООО "Салюс", на добыче трепанга и морского ежа. В то же время, по информации погрануправления ФСБ России по Сахалинской области, сегодня в отношении предприятия возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов. На судно наложен арест. Ранее эта компания неоднократно задерживались с браконьерской продукцией, отмечает пресс-служба.

С 14 мая правительство области ввело цифровые пропуска, чтобы обезопасить область от незаконных работников. Въезд в островной регион закрыт для тех, у кого нет сахалинской регистрации, оформленных трудовых отношений или близких родственных связей с местными жителями.

По данным оперштаба, в Сахалинской области зафиксировано 50 случаев коронавирусной инфекции: 27 выписаны с выздоровлением, 23 получают лечение.