На Курилах выявили первый случай заражения коронавирусом

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мая — РИА Новости. На Курильских островах выявлен первый случай заболевания COVID-19, в Южно-Курильске введен режим ЧС, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Сахалинской области.
Житель Дагестана, у которого впоследствии выявили коронавирус, прибыл на остров Кунашир несколько дней назад. Предварительный экспресс-тест в аэропорту показал отрицательный результат. Мужчина получил предписание Роспотребнадзора об обязательной двухнедельной самоизоляции и сдал анализы.
Однако, по информации властей, он не стал дожидаться окончания карантина и вышел на работу.
"Сегодня из лаборатории пришли положительные результаты. Ведется расследование о нарушении карантинного режима", — отмечается в сообщении.
Пациента незамедлительно изолировали в районное медицинское учреждение. В Южно-Курильск направлен вертолет санавиации для отправки больного в инфекционный госпиталь в Долинске. До тех пор, пока не будет полностью выявлен круг контактных лиц, с островом прекращается транспортное сообщение.
Прибывший из Дагестана гражданин должен был работать водолазом на судне "Байкал", принадлежащем ООО "Салюс", на добыче трепанга и морского ежа. В то же время, по информации погрануправления ФСБ России по Сахалинской области, сегодня в отношении предприятия возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов. На судно наложен арест. Ранее эта компания неоднократно задерживались с браконьерской продукцией, отмечает пресс-служба.
С 14 мая правительство области ввело цифровые пропуска, чтобы обезопасить область от незаконных работников. Въезд в островной регион закрыт для тех, у кого нет сахалинской регистрации, оформленных трудовых отношений или близких родственных связей с местными жителями.
По данным оперштаба, в Сахалинской области зафиксировано 50 случаев коронавирусной инфекции: 27 выписаны с выздоровлением, 23 получают лечение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 мая, 17:34Сказано в эфиреВрач объяснил, как формируется иммунитет против коронавирусаУченый из США Анча Баранова привела статистику, согласно которой у 7–8% переболевших COVID-19 нет антител к коронавирусу, а у такого же числа пациентов – очень большое количество антител. Эти данные прокомментировал для радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко.