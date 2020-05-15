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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T05:21
https://ria.ru/20200515/1571468499.html
На Курилах выявили первый случай заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569384361_0:147:3057:1866_1036x0_80_0_0_598a3306c6aaf78caff8d6fdea8ebeae.jpg
РИА Новости

На Курилах выявили первый случай заражения коронавирусом

04:44 15.05.2020 (обновлено: 05:21 15.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в Филатовской больнице
Медицинский работник в Филатовской больнице
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мая — РИА Новости. На Курильских островах выявлен первый случай заболевания COVID-19, в Южно-Курильске введен режим ЧС, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Сахалинской области.
Житель Дагестана, у которого впоследствии выявили коронавирус, прибыл на остров Кунашир несколько дней назад. Предварительный экспресс-тест в аэропорту показал отрицательный результат. Мужчина получил предписание Роспотребнадзора об обязательной двухнедельной самоизоляции и сдал анализы.
Однако, по информации властей, он не стал дожидаться окончания карантина и вышел на работу.
"Сегодня из лаборатории пришли положительные результаты. Ведется расследование о нарушении карантинного режима", — отмечается в сообщении.
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Пациента незамедлительно изолировали в районное медицинское учреждение. В Южно-Курильск направлен вертолет санавиации для отправки больного в инфекционный госпиталь в Долинске. До тех пор, пока не будет полностью выявлен круг контактных лиц, с островом прекращается транспортное сообщение.
Прибывший из Дагестана гражданин должен был работать водолазом на судне "Байкал", принадлежащем ООО "Салюс", на добыче трепанга и морского ежа. В то же время, по информации погрануправления ФСБ России по Сахалинской области, сегодня в отношении предприятия возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов. На судно наложен арест. Ранее эта компания неоднократно задерживались с браконьерской продукцией, отмечает пресс-служба.
С 14 мая правительство области ввело цифровые пропуска, чтобы обезопасить область от незаконных работников. Въезд в островной регион закрыт для тех, у кого нет сахалинской регистрации, оформленных трудовых отношений или близких родственных связей с местными жителями.
По данным оперштаба, в Сахалинской области зафиксировано 50 случаев коронавирусной инфекции: 27 выписаны с выздоровлением, 23 получают лечение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЮжно-КурильскРеспублика ДагестанКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Курильские островаОбщество
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