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2020-05-15T04:36
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Дерматолог рассказала, как правильно носить перчатки при пандемии
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РИА Новости

Дерматолог рассказала, как правильно носить перчатки при пандемии

04:36 15.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМужчин в перчатках
Мужчин в перчатках
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Мужчин в перчатках. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Перед надеванием перчаток нужно провести гигиеническую обработку рук и носить их не более двух часов, а чтобы избежать пересыхания кожи - использовать питательный крем, рассказал РИА Новости врач-дерматовенеролог Московского центра дерматовенерологии и косметологии Марина Горностаева.
"Медицинские перчатки, которые советуют сейчас носить постоянно, различаются и материалом, и химическим составом, и технологией производства. Несмотря на то, какие именно перчатки вы планируете надеть, перед надеванием перчаток необходимо провести гигиеническую обработку рук: тщательно вымыть с любым мылом или обработать антисептиком. Перчатки надевают только после полного высыхания антисептика на коже рук", - рассказала Горностаева.
Также после снятия перчаток проводится гигиеническая обработка кожи рук, а для профилактики сухости и нежелательных явлений на коже рук рекомендуется всегда использовать питательный крем. "Если ваша кожа особенно склонна к сухости, обязательно используйте увлажняющие и смягчающие средства для ухода – эмоленты (мази, лосьоны и спреи)", – отметила врач.
Горностаева пояснила, что зуд кожного покрова после обработки антисептиком вызывается из-за обезвоживания кожи и утраты слоя водно-липидной мантии. По ее словам, незащищенная водно-липидной мантией кожа чрезвычайно уязвима к воздействию других внешних факторов.
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"Время носки одноразовых перчаток – не более двух часов, тканевые можно носить весь день. Вопрос, навредит или нет это коже, в ситуации пандемии, я считаю, поднимать вообще не совсем правильно. Сейчас это мера необходимая и обязательная для сохранения здоровья и жизни", - подчеркнула специалист.
Также Горностаева рекомендует сбалансировать рацион, который должен содержать белки, жиры, углеводы и витамины.
"Не исключайте полностью жиры, жирорастворимые витамины A, D, Е, K помогают поддерживать эластичность кожи, сохраняют ее водно-липидную мантию", – добавила Горностаева.
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