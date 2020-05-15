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2020-05-15T04:34
https://ria.ru/20200515/1571468387.html
В посольство РФ для выезда из США обращаются украинцы, белорусы и казахи
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РИА Новости

В посольство РФ для выезда из США обращаются украинцы, белорусы и казахи

04:34 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в посольство РФ в США за содействием в выезде в Россию для воссоединения с семьями, заявил в пятницу посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Предстоит сделать еще многое. Так, мы получаем просьбы граждан Белоруссии, Казахстана, Украины оказать содействие в выезде в Российскую Федерацию для воссоединения с семьями", - говорится в его заявлении на странице дипмиссии в Facebook.
Ранее очередной рейс "Аэрофлота" вывез из Нью-Йорка в Россию 369 человек.
"Такой загрузки самолета мы раньше не видели, и это своеобразный рекорд для нас. Со своей стороны, мы постарались сделать для этого все возможное. Заблаговременное информирование о формировании рейса из Нью-Йорка позволило решить целый ряд проблем без спешки, а нашим соотечественникам – вовремя добраться до аэропорта", - заявил Антонов.
Он отметил, что среди пассажиров рейса – 40 человек из так называемого "гуманитарного списка", сформированного дипломатами. В него вошли соотечественники, находящиеся в сложной жизненной ситуации, проходившие в США лечение и реабилитацию, имеющие инвалидность, пожилые люди.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнатолий АнтоновБелоруссияСШАВ мире
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