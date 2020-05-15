В посольство РФ для выезда из США обращаются украинцы, белорусы и казахи

ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Граждане Казахстана и Анатолий Антонов. Граждане Белоруссии Украины обращаются в посольство РФ в США за содействием в выезде в Россию для воссоединения с семьями, заявил в пятницу посол в Вашингтоне

"Предстоит сделать еще многое. Так, мы получаем просьбы граждан Белоруссии, Казахстана, Украины оказать содействие в выезде в Российскую Федерацию для воссоединения с семьями", - говорится в его заявлении на странице дипмиссии в Facebook

Ранее очередной рейс " Аэрофлота " вывез из Нью-Йорка в Россию 369 человек.

"Такой загрузки самолета мы раньше не видели, и это своеобразный рекорд для нас. Со своей стороны, мы постарались сделать для этого все возможное. Заблаговременное информирование о формировании рейса из Нью-Йорка позволило решить целый ряд проблем без спешки, а нашим соотечественникам – вовремя добраться до аэропорта", - заявил Антонов.

Он отметил, что среди пассажиров рейса – 40 человек из так называемого "гуманитарного списка", сформированного дипломатами. В него вошли соотечественники, находящиеся в сложной жизненной ситуации, проходившие в США лечение и реабилитацию, имеющие инвалидность, пожилые люди.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.