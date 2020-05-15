Климкин испугался визита Козака в Берлин

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Визит замглавы администрации президента России Визит замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин вызвал беспокойство у бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Об этом он сам написал в фейсбуке

По мнению экс-дипломата, этот визит стал "негативной историей" для его страны.

"В том, что что-то происходит через нашу голову мы сами виноваты: когда наши партнеры из прессы узнают о том, что происходит в процессе урегулирования, в частности об идее создания так называемого консультативного совета, то это их, мягко говоря, "не вдохновляет", — сказал Климкин

Он признался, что его очень беспокоит, что переговоры проходили не по телефону, а это "свидетельствует о необходимости обсуждения конфиденциальных тем". Экс-министр предположил, что Германия хотела дать Украине сигнал, что ей следует держаться "нормандского формата" и "не увлекаться" двусторонними контактами.

Климкин также напомнил, что следующие полгода именно ФРГ председательствует в Евросоюзе и именно эта страна будет влиять на повестку дня в блоке. Кроме того, бывший глава украинской дипломатии предположил, что на встрече в немецкой столице обсуждалась возможность обхода санкций США против " Северного потока — 2 ".

"В целом картина у нас складывается несимпатичная", — заключил Климкин.

Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Козак прибыл в среду с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению немецкой стороны для обсуждения урегулирования конфликта на юго-востоке Украины , а также встречи с помощником по внешнеполитическим вопросам канцлера Германии Ангелы Меркель Яном Хеккером. Сам Козак заявил по итогам, что состоявшиеся переговоры с немецкой стороной по урегулированию внутриукраинского конфликта в Донбассе были конструктивными и протекали в деловом ключе.