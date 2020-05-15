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2020-05-15T04:20
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Климкин испугался визита Козака в Берлин
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РИА Новости

Климкин испугался визита Козака в Берлин

04:20 15.05.2020
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЭкс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Визит замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин вызвал беспокойство у бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Об этом он сам написал в фейсбуке.
По мнению экс-дипломата, этот визит стал "негативной историей" для его страны.
"В том, что что-то происходит через нашу голову мы сами виноваты: когда наши партнеры из прессы узнают о том, что происходит в процессе урегулирования, в частности об идее создания так называемого консультативного совета, то это их, мягко говоря, "не вдохновляет", — сказал Климкин
Он признался, что его очень беспокоит, что переговоры проходили не по телефону, а это "свидетельствует о необходимости обсуждения конфиденциальных тем". Экс-министр предположил, что Германия хотела дать Украине сигнал, что ей следует держаться "нормандского формата" и "не увлекаться" двусторонними контактами.
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Климкин также напомнил, что следующие полгода именно ФРГ председательствует в Евросоюзе и именно эта страна будет влиять на повестку дня в блоке. Кроме того, бывший глава украинской дипломатии предположил, что на встрече в немецкой столице обсуждалась возможность обхода санкций США против "Северного потока — 2".
"В целом картина у нас складывается несимпатичная", — заключил Климкин.
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Козак прибыл в среду с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению немецкой стороны для обсуждения урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, а также встречи с помощником по внешнеполитическим вопросам канцлера Германии Ангелы Меркель Яном Хеккером. Сам Козак заявил по итогам, что состоявшиеся переговоры с немецкой стороной по урегулированию внутриукраинского конфликта в Донбассе были конструктивными и протекали в деловом ключе.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что "ни о каких играх за спиной речь не идет", поскольку Киеву заранее сообщили об этих переговорах.
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