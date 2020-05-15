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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T02:55
https://ria.ru/20200515/1571467636.html
Минобороны вводит в эксплуатацию оставшиеся восемь медцентров
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570501950_0:395:2938:2048_1036x0_80_0_0_e339e0fa817848482f5fd55dea80c5d5.jpg
РИА Новости

Минобороны вводит в эксплуатацию оставшиеся восемь медцентров

02:55 15.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтроительство инфекционного центра Минобороны РФ
Строительство инфекционного центра Минобороны РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Строительство инфекционного центра Минобороны РФ
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Министерство обороны России в пятницу введет в эксплуатацию оставшиеся восемь из 16 медицинских многофункциональных центров для лечения больных коронавирусом COVID-19.
Первая половина центров была введена в эксплуатацию до 30 апреля.
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Президент РФ Владимир Путин поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров. Решение о строительстве было принято в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что центры будут построены к 15 мая. В них можно будет разместить 1,6 тысячи больных. Правительство РФ выделило на эти цели почти 8,8 миллиарда рублей из резервного фонда.
Новые корпуса будут сданы в эксплуатацию в Калининграде, Пушкине Ленинградской области, Ростове-на-Дону, Севастополе, Омске, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске. До этого были сданы центры в Нижнем Новгороде, Одинцово, Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге.
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Строительство многофункциональных медицинских центров идет в 15 регионах - от Камчатки до Калининграда. Центры создаются на базе военных госпиталей Минобороны. Общее количество поставляемой в строящиеся многопрофильные медицинские центры Минобороны России медтехники, специального оборудования и различных приборов составит около 500 тысяч единиц. Работу всех 16 медицинских центров будут обеспечивать 400 военных врачей, 950 среднего и 800 младшего медицинского персонала. Всего будет задействовано более 2300 человек как военного, так и гражданского персонала.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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