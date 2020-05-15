Минобороны вводит в эксплуатацию оставшиеся восемь медцентров

Новые корпуса будут сданы в эксплуатацию в Калининграде, Пушкине Ленинградской области, Ростове-на-Дону, Севастополе, Омске, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске. До этого были сданы центры в Нижнем Новгороде, Одинцово, Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге.

Строительство многофункциональных медицинских центров идет в 15 регионах - от Камчатки до Калининграда. Центры создаются на базе военных госпиталей Минобороны. Общее количество поставляемой в строящиеся многопрофильные медицинские центры Минобороны России медтехники, специального оборудования и различных приборов составит около 500 тысяч единиц. Работу всех 16 медицинских центров будут обеспечивать 400 военных врачей, 950 среднего и 800 младшего медицинского персонала. Всего будет задействовано более 2300 человек как военного, так и гражданского персонала.