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2020-05-15T06:28
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Профессор филфака МГУ уволился после письма о домогательствах в вузе
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РИА Новости

Профессор филфака МГУ уволился после письма о домогательствах в вузе

02:47 15.05.2020 (обновлено: 06:28 15.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновВид Москвы
Вид Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Князев принял решение об увольнении после публикации открытого письма против сексуальных злоупотреблений и харассмента в университетской среде. Об этом он написал в фейсбуке.
Текст документа, который подписали студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники МГУ, приводит журнал DOXA. Авторы письма требуют создать в университете механизмы, которые бы защищали студентов и студенток от домогательств. Подписанты просят уделить особое внимание требованиям руководства филологического факультета МГУ, "ситуация на котором стала отправной точкой для создания этого письма".

"Я хочу сказать, что отношения со студентами у меня были. Я всегда считал, что они были добровольными", — отметил Князев.

Он подчеркнул, что никогда не пользовался своим служебным положением для "принуждения к чему-либо".

"Я понимаю, что некоторые мои высказывания могли быть интерпретированы таким образом, каким они сейчас интерпретируются, хотя и не содержали этого смысла. <…> Мне очень жаль, если мои поступки все же привели к тому, что кто-то от них пострадал. Я искренне сожалею и приношу свои извинения", — заявил профессор.

Князев заключил, что его будущее пребывание в университете в нынешней роли невозможно, однако он намерен завершить текущий семестр, чтобы не создавать никому сложностей.
Ранее президент филологического факультета МГУ и его экс-декан Марина Ремнева отметила, что ничего не знает про обращение студентов, однако и о случаях домогательства не слышала. Профессор филфака МГУ Екатерина Лютикова сообщила, что не знает о таких случаях в вузе, однако считает, что механизмы разрешения подобного рода ситуаций отсутствуют.
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811462538
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РоссияСергей КнязевМГУ имени М. В. ЛомоносоваОбразование - ОбществоОбщество
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15 мая, 05:23
АААлёна Александрова
1020001
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