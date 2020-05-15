Профессор филфака МГУ уволился после письма о домогательствах в вузе

"Я понимаю, что некоторые мои высказывания могли быть интерпретированы таким образом, каким они сейчас интерпретируются, хотя и не содержали этого смысла. <…> Мне очень жаль, если мои поступки все же привели к тому, что кто-то от них пострадал. Я искренне сожалею и приношу свои извинения", — заявил профессор.