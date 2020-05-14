Представители филфака МГУ не знают о случаях домогательств в вузе

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Профессор филфака Профессор филфака МГУ Екатерина Лютикова, подписавшая письмо против домогательств в университетской среде, сообщила РИА Новости, что не знает о таких случаях в вузе, однако считает, что механизмы разрешения подобного рода ситуаций отсутствуют; президент факультета Марина Ремнева также отметила, что домогательства у них невозможны.

Студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники МГУ имени М. В. Ломоносова написали открытое письмо против сексуальных злоупотреблений и харассмента в университетской среде, текст которого приводит журнал DOXA. Авторы письма требуют создать в МГУ механизмы, которые бы защищали студентов и студенток от домогательств. Они настаивают на создании отдельного регламента, закрепляющего принципы общения преподавателей и студентов, в частности, запрет на романтическую связь, пока преподаватель и студент находятся в рамках иерархических отношений, запрет харассмента, соблюдение этики делового общения. Подписанты просят уделить особое внимание требованиям руководства филологического факультета МГУ, "ситуация на котором стала отправной точкой для создания этого письма".

"Мне лично неизвестны никакие факты. Я подписала обращение в качестве гражданина и сотрудника университета, поскольку считаю, что у нас отсутствуют механизмы разрешения подобного рода ситуаций, и выступаю за их создание", - рассказала Лютикова, комментируя причины подписания обращения.

Президент филологического факультета МГУ и его экс-декан Марина Ремнева отметила, что ничего не знает про обращение студентов, однако и о случаях домогательства не слышала.

"Пока я была деканом, ни на какие домогательства никто не жаловался. ... Домогательства сексуальные у нас невозможны, потому что у нас, пардон, мальчиков нет. А что там преподаватели делают, у нас преподавательницы 60+", - отметила Ремнева РИА Новости.

Подписал письмо и старший преподаватель факультета социальных наук департамента социологии кафедры методов сбора и анализа социологической информации ВШЭ Константин Глазков.

"Действительно, подписал. Потому что случаи, описанные в статье, недопустимы. К сожалению, в университетской среде это встречается повсеместно", - рассказал он РИА Новости.

Доцент филологического факультета Павел Гращенков, также подписавший письмо, рассказал РИА Новости, что присоединился к инициативе, поскольку не хочет, чтобы случаи домогательства происходили со студентами его университета и его кафедры.