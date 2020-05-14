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2020-05-14T12:56
https://ria.ru/20200514/1571426015.html
Представители филфака МГУ не знают о случаях домогательств в вузе
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РИА Новости

Представители филфака МГУ не знают о случаях домогательств в вузе

12:47 14.05.2020 (обновлено: 12:56 14.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновВид Москвы
Вид Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Профессор филфака МГУ Екатерина Лютикова, подписавшая письмо против домогательств в университетской среде, сообщила РИА Новости, что не знает о таких случаях в вузе, однако считает, что механизмы разрешения подобного рода ситуаций отсутствуют; президент факультета Марина Ремнева также отметила, что домогательства у них невозможны.
Студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники МГУ имени М. В. Ломоносова написали открытое письмо против сексуальных злоупотреблений и харассмента в университетской среде, текст которого приводит журнал DOXA. Авторы письма требуют создать в МГУ механизмы, которые бы защищали студентов и студенток от домогательств. Они настаивают на создании отдельного регламента, закрепляющего принципы общения преподавателей и студентов, в частности, запрет на романтическую связь, пока преподаватель и студент находятся в рамках иерархических отношений, запрет харассмента, соблюдение этики делового общения. Подписанты просят уделить особое внимание требованиям руководства филологического факультета МГУ, "ситуация на котором стала отправной точкой для создания этого письма".
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"Мне лично неизвестны никакие факты. Я подписала обращение в качестве гражданина и сотрудника университета, поскольку считаю, что у нас отсутствуют механизмы разрешения подобного рода ситуаций, и выступаю за их создание", - рассказала Лютикова, комментируя причины подписания обращения.
Президент филологического факультета МГУ и его экс-декан Марина Ремнева отметила, что ничего не знает про обращение студентов, однако и о случаях домогательства не слышала.
"Пока я была деканом, ни на какие домогательства никто не жаловался. ... Домогательства сексуальные у нас невозможны, потому что у нас, пардон, мальчиков нет. А что там преподаватели делают, у нас преподавательницы 60+", - отметила Ремнева РИА Новости.
Подписал письмо и старший преподаватель факультета социальных наук департамента социологии кафедры методов сбора и анализа социологической информации ВШЭ Константин Глазков.
"Действительно, подписал. Потому что случаи, описанные в статье, недопустимы. К сожалению, в университетской среде это встречается повсеместно", - рассказал он РИА Новости.
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Доцент филологического факультета Павел Гращенков, также подписавший письмо, рассказал РИА Новости, что присоединился к инициативе, поскольку не хочет, чтобы случаи домогательства происходили со студентами его университета и его кафедры.
"Не уверен, что всем историям стоит доверять абсолютно, думаю, сейчас запросто может пойти волна эмоций, будут мнимые истории об обидах. В существование реальных историй верю, повторюсь, слышал о них. ... Это одна из проблем МГУ и, возможно, не самая большая, но она тоже есть", - сообщил Гращенков.
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РоссияМГУ имени М. В. ЛомоносоваОбщество
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