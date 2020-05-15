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2020-05-15T05:28
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Зеленский продлил санкции против российских соцсетей
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РИА Новости

Зеленский продлил санкции против российских соцсетей

02:36 15.05.2020 (обновлено: 05:28 15.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет российских сайтов и социальных сетей еще на три года, соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.
Ранее Служба безопасности Украины предложила СНБО продлить санкции против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", , "Парус". Позже СНБО подготовил проект решения по применению санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе российских соцсетей и IT-компаний.
Также экс-президент Украины Петр Порошенко требовал от Зеленского немедленно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны и продлить санкции против российских соцсетей и телеканалов.
Власти Украины в мае 2017 года на три года запретили доступ к "Одноклассникам", "ВКонтакте", "Яндексу" и Mail.ru. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. Срок запрета истекает в этом году.
Здание министерства иностранных дел в Киеве
18 марта, 22:53
Украина выступила против отмены антироссийских санкций
37800615
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Популярные комментарии
Если человек дурак,то это на всю жизнь.🤷‍♂️
15 мая, 03:06
Aleksandr63s
1800000
А зачем неандертальцам интернет,им нужен только выключатель в виде каменного молотка.
15 мая, 03:20
Юрий Сумин
1120000
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