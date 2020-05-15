В Абхазии начали действовать новые послабления карантинных мер

Медики на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии

Медики на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии

СУХУМ, 15 мая - РИА Новости. Новые послабления на карантинные меры из-за COVID-19 начали действовать в Новые послабления на карантинные меры из-за COVID-19 начали действовать в Абхазии с 15 мая, будут открыты объекты общепита и запущен междугородний транспорт.

Число жителей Абхазии, заболевших коронавирусом, выросло до 17, выздоровевших – до десяти. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.

Ранее глава минздрава республики Тамаз Цахнакия сообщил, что карантинные меры из-за коронавирусной инфекции будут продлены до 1 июня, но с 15 мая откроются объекты общественного питания с определенными санитарно-эпидемиологическими условиями, в том числе с соблюдением социальной дистанции внутри объектов, а также будет запущено движение междугороднего транспорта.

При этом до 1 июня остаются закрытыми дошкольные, школьные и высшие учебные заведения, но разрешено проведение выпускных экзаменов в школах, колледжах, университетах с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований. Также до 1 июня запрещена туристическая и экскурсионная деятельность, работа учреждений культуры, проведение массовых мероприятий, деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на границе с РФ, оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

Кроме того до 1 июня остаются ограничения на пересечение российско-абхазской границы.

В Абхазии из-за пандемии закрыты границы с Россией и Грузией . С 28 марта по 20 апреля действовало чрезвычайное положение. С 20 апреля возобновлена работа продуктовых и сельскохозяйственных рынков. Также отменен комендантский час в Гагрском и Галском районах. С 1 мая возобновлено движение общественного транспорта - внутригородского и пригородного. Открыты парикмахерские, салоны красоты, косметологические салоны.