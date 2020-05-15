Ученый рассказал, как СССР впервые в мире вывел корабль на орбиту

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Советский Союз 60 лет назад первым в мире вывел на околоземную орбиту беспилотный космический корабль, этот шаг положил начало серии испытательных полетов, приведших к триумфальной отправке в космос первого человека – Юрия Гагарина в апреле 1961 года.

Первый советский космический корабль-спутник с секретными именем "Восток-1П" и индексом 1КП был запущен 15 мая 1960 года с космодрома Байконур ракетой-носителем "Восток".

"Это было очень важное событие, хотя в то время не сообщалось о том, что корабль представляет собой и для чего предназначен. Он был объявлен просто "космическим кораблем-спутником". Но, на самом деле, это был едва ли не первый шаг, который мы сделали для того, чтобы отправить Юрия Гагарина в космос в 1961 году", - сказал РИА Новости академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.

Полет первого корабля продолжался четверо суток. При возвращении на Землю из-за отказа датчика инфракрасной вертикали в системе управления корабля тормозной импульс был выдан в неправильном направлении, в результате чего корабль не сошел с орбиты, а перешел на более высокую орбиту.

Опытно-конструкторское бюро ОКБ-1 начало проектирование пилотируемого корабля в 1957 году, а на официальном уровне данная работа была разрешена 22 мая 1959 года постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР . Программа предусматривала создание упрощенного корабля "Восток-1" (1К) для отработки систем и штатного "Восток-3" (3К), а также фоторазведывательного спутника "Восток-2" (2К), позже переименованного в "Зенит-2".

"Отличия кораблей 1К и 3К были связаны с тем, что 1К предназначался для отработки не всех, а только некоторых элементов корабля. Так на первом корабле 1КП (простейший) не было теплозащиты и систем жизнеобеспечения и посадки", - пояснил Железняков.

По его словам, в дальнейшем корабль "обрастал необходимыми системами, причем некоторые приборы появлялись на нем по результатам предыдущих испытательных полетов".

Всего было осуществлено пять запусков беспилотных кораблей серии 1К. И если в первом полете в корабле был груз, имитирующий человека, то в последующих его пассажирами стали собаки. Второй полет в июле 1960 года закончился гибелью животных из-за аварии ракеты. В третьем полете в августе собаки Белка и Стрелка стали первыми в мире животными, благополучно вернувшимися на Землю после пребывания в космосе.

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В четвертом полете в декабре корабль с животными был подорван при спуске в атмосферу из-за нерасчетной траектории. Неудачей закончился и пятый полет перед Новым годом – вследствие аварии ракеты корабль приземлился в Красноярском крае , но собаки остались живы.

К тому времени штатный корабль "Восток-3" превратился в упрощенный "Восток-3А" (3КА) с отсутствием некоторых элементов, в частности, системы управления спуском возвращаемого аппарата. В марте 1961 года были проведены два успешных полета кораблей 3КА с манекенами и собаками на борту. Таким образом, путь к полету первого человека в космос был открыт.

"Корабль был отработан достаточно хорошо с учетом того времени, которое отводилось на его создание. В плане тестирования всех элементов было сделано все возможное. Кроме того, над разработчиками довлела необходимость завоевания приоритета в гонке с США", - отметил Железняков.

Параллельно в Штатах шла разработка пилотируемого корабля Mercury, причем план предусматривал как суборбитальные полеты на ракетах Redstone, так и орбитальные – на ракетах Atlas.

"Американцы выбрали "двухступенчатую" схему: сначала "прыжок" за границу атмосферы и космоса, а потом орбитальный полет. Мы тоже рассматривали такой вариант, но Сергей Королев (главный конструктор ракетно-космической техники – ред.) отказался от него практически сразу", - сказал Железняков.

По его словам, это объяснялось нехваткой финансов. "В условиях ограниченности ресурсов мы шли путем, который был менее затратным. Потому что после "прыжка" в космос все равно надо было лететь на орбиту", - пояснил эксперт.

Кроме того, Королев понимал, что США в техническом и экономическом планах превосходили СССР. "Если бы мы потянулись за ними, пошли бы по пути "двухступенчатой" схемы, то на каком-то этапе они могли нас обогнать. А Сергей Павлович хотел первым отправить человека на орбиту, поэтому посчитал, что нужно идти по пути создания сразу орбитального космического корабля", - пояснил Железняков.