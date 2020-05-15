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В Ленобласти потушили пожар в здании торгового комплекса
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РИА Новости

В Ленобласти потушили пожар в здании торгового комплекса

01:21 15.05.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Пожарный. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Пожар в здании торгового комплекса в Ленинградской области на площади 530 квадратных метров потушили, сообщает региональное ГУМЧС.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в здании магазина в Гатчинском районе Ленинградской области на площади более 500 квадратных метров. Горела кровля по всей площади здания. Пожар локализован в 21.21 мск в четверг.
"Горело здание торгового комплекса на общей площади 530 квадратных метров. В 22.20 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлекались 18 человек и шесть единиц техники.
Ранее в пресс-службе администрации Гатчинского района сообщали, что пожар произошел в здании бывшего магазина. Здание пустует более четырех месяцев.
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