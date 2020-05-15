В Ленобласти потушили пожар в здании торгового комплекса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Пожар в здании торгового комплекса в Пожар в здании торгового комплекса в Ленинградской области на площади 530 квадратных метров потушили, сообщает региональное ГУМЧС.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в здании магазина в Гатчинском районе Ленинградской области на площади более 500 квадратных метров. Горела кровля по всей площади здания. Пожар локализован в 21.21 мск в четверг.

"Горело здание торгового комплекса на общей площади 530 квадратных метров. В 22.20 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекались 18 человек и шесть единиц техники.