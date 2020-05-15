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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T04:15
https://ria.ru/20200515/1571466575.html
Вирусолог раскрыла особенность теста на антитела к COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785730_0:310:2930:1958_1036x0_80_0_0_0e3a9556e3a1d9ed07f74836d01b5aab.jpg
РИА Новости

Вирусолог раскрыла особенность теста на антитела к COVID-19

01:27 15.05.2020 (обновлено: 04:15 15.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗабор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу
Забор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Иммуноферментный анализ для выявления антител к коронавирусу позволит определить состояние иммунитета у большой группы людей. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявила заместитель директора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Евгения Селькова.
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу. По словам мэра столица Сергея Собянина, для проведения тестирования установили автоматические анализаторы крови для выявления антител по методу ИФА (иммуноферментный анализ).

"Если у них есть антитела, то можно быть спокойными", — отметила Селькова.

По словам специалиста, анализ необходим, особенно тогда, когда попавший в организм возбудитель не приводит к заболеванию. Иммунитет борется с ним внутри, а человек этого не замечает.

"ИФА покажет, переболел этот человек или не переболел. Есть у него иммунитет или нет. Может, он и переболел, легко перенес, не заметил", — рассказала вирусолог.

Селькова уточнила, что этот метод диагностики основан на реакции антител. При попадании в организм в нем начинается выработка антигенов. Иммунная система выпускает белки-антитела. Их присутствие в крови позволяет узнать, был ли у человека контакт с вирусом.
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