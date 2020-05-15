Вирусолог раскрыла особенность теста на антитела к COVID-19

Забор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Иммуноферментный анализ для выявления антител к коронавирусу позволит определить состояние иммунитета у большой группы людей. Об этом в беседе с телеканалом " Иммуноферментный анализ для выявления антител к коронавирусу позволит определить состояние иммунитета у большой группы людей. Об этом в беседе с телеканалом " 360 " заявила заместитель директора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора , доктор медицинских наук Евгения Селькова

Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу. По словам мэра столица Сергея Собянина , для проведения тестирования установили автоматические анализаторы крови для выявления антител по методу ИФА (иммуноферментный анализ).

"Если у них есть антитела, то можно быть спокойными", — отметила Селькова.

По словам специалиста, анализ необходим, особенно тогда, когда попавший в организм возбудитель не приводит к заболеванию. Иммунитет борется с ним внутри, а человек этого не замечает.

"ИФА покажет, переболел этот человек или не переболел. Есть у него иммунитет или нет. Может, он и переболел, легко перенес, не заметил", — рассказала вирусолог.

Селькова уточнила, что этот метод диагностики основан на реакции антител. При попадании в организм в нем начинается выработка антигенов. Иммунная система выпускает белки-антитела. Их присутствие в крови позволяет узнать, был ли у человека контакт с вирусом.

Всего с начала эпидемии в России COVID-19 обнаружили у 252 245 человек, свыше 2,3 тысячи пациентов умерли от заболевания, более 53 тысяч выздоровели.