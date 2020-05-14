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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T00:38
https://ria.ru/20200514/1571443241.html
В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570726190_103:87:1674:970_1036x0_80_0_0_b7447b282f077d97678361fc2e447637.jpg
РИА Новости

В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу

16:49 14.05.2020 (обновлено: 00:38 15.05.2020)
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© РИА Новости / Андрей ФинтисовШатер для сдачи анализа на коронавирус
Шатер для сдачи анализа на коронавирус
© РИА Новости / Андрей Финтисов
Шатер для сдачи анализа на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
"Для проведения тестирования правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови для выявления антител к коронавирусу по методу ИФА (иммуноферментный анализ). К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тысяч анализов в сутки".
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
Сергей Собянин
По словам мэра, это беспрецедентная по масштабам программа исследования популяционного иммунитета. Она потребует "огромных ресурсов" городской системы здравоохранения.
"Но ожидаемые результаты стоят затрачиваемых усилий. Мы сможем: максимально рано выявлять заболевание у многих людей, особенно тех, кто переносит коронавирус бессимптомно; получить достоверную информацию о ситуации с распространением коронавируса в городе и на отдельных городских предприятиях и организациях; будем принимать обоснованные решения о смягчении действующих ограничений, не ставя под угрозу жизни и здоровье людей", — пояснил Собянин.
Медицинский работник и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в клинике МГУ
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Он также попросил москвичей максимально ответственно относиться к приглашениям прийти в поликлинику и пройти ИФА-тест.
Говоря о выходе из действующего режима самоизоляции, мэр подчеркнул, что это не должно привести к распространению коронавируса.
"Мы быстро сами из этой ситуации не выйдем. У нас будет риск возобновления распространения этой инфекции до тех пор, пока мы не получим эффективную вакцинацию. Это означает, что мы будем жить в какой-то новой реальности", — добавил он.
В столичном оперштабе по борьбе с распространением инфекции РИА Новости уточнили, что горожане смогут отказаться от тестирования, никакого наказания за это не последует.
Всего с начала эпидемии в России COVID-19 обнаружили у 252 245 человек, 2305 пациентов умерли от заболевания, более 53 тысяч выздоровели.
Самая сложная обстановка в столице: заболевание диагностировали у 130 716 жителей, из них 1290 скончались, 23 327 выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМосква
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