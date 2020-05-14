В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин

"Для проведения тестирования правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови для выявления антител к коронавирусу по методу ИФА (иммуноферментный анализ). К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тысяч анализов в сутки". Сергей Собянин

По словам мэра, это беспрецедентная по масштабам программа исследования популяционного иммунитета. Она потребует "огромных ресурсов" городской системы здравоохранения.

"Но ожидаемые результаты стоят затрачиваемых усилий. Мы сможем: максимально рано выявлять заболевание у многих людей, особенно тех, кто переносит коронавирус бессимптомно; получить достоверную информацию о ситуации с распространением коронавируса в городе и на отдельных городских предприятиях и организациях; будем принимать обоснованные решения о смягчении действующих ограничений, не ставя под угрозу жизни и здоровье людей", — пояснил Собянин.

Он также попросил москвичей максимально ответственно относиться к приглашениям прийти в поликлинику и пройти ИФА-тест.

Говоря о выходе из действующего режима самоизоляции, мэр подчеркнул, что это не должно привести к распространению коронавируса.

"Мы быстро сами из этой ситуации не выйдем. У нас будет риск возобновления распространения этой инфекции до тех пор, пока мы не получим эффективную вакцинацию. Это означает, что мы будем жить в какой-то новой реальности", — добавил он.

В столичном оперштабе по борьбе с распространением инфекции РИА Новости уточнили, что горожане смогут отказаться от тестирования, никакого наказания за это не последует.

Всего с начала эпидемии в России COVID-19 обнаружили у 252 245 человек, 2305 пациентов умерли от заболевания, более 53 тысяч выздоровели.

Самая сложная обстановка в столице: заболевание диагностировали у 130 716 жителей, из них 1290 скончались, 23 327 выздоровели.