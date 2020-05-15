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2020-05-15T01:08
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В ДНР оценили замену Киевом представителей на переговорах по Донбассу
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РИА Новости

В ДНР оценили замену Киевом представителей на переговорах по Донбассу

01:08 15.05.2020
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© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Обновление состава украинской делегации на переговорах по Донбассу не принесло подвижек в мирном урегулировании и мешает продуктивным переговорам, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский обновил состав трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе, в него в том числе вошел вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
"Несмотря на масштабную PR-акцию, которую украинские власти развернули в своих СМИ по поводу эффективности их решения о частичной замене и расширении делегации переговорщиков в минском формате, ни к каким подвижкам это не привело", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
По словам Никоноровой, Киев и ранее неоднократно заменял своих представителей на переговорах, "однако это только мешает продуктивным переговорам".
"В условиях отказа украинской стороны от предоставления своих письменных позиций, с новыми представителями приходится общаться по сути с нуля, заново проговаривая и обсуждая то, о чем уже были дискуссии ранее", - отметила полпред ДНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Алексей РезниковСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеНаталья НиконороваДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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