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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T01:02
https://ria.ru/20200515/1571466345.html
Собянин раскрыл срок действия ограничений в Москве
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571084889_0:288:3072:2016_1036x0_80_0_0_36b2f156985696e2d6eb7bbc4c4d554d.jpg
РИА Новости

Собянин раскрыл срок действия ограничений в Москве

01:02 15.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Ограничения из-за коронавируса в Москве в нынешнем виде будут точно действовать еще одну-две недели, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, необходимо оценить, отразились ли на эпидемиологической обстановке майские праздники и возобновление работы отдельных предприятий и строек.
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Он добавил, что уже на следующей неделе планируется возобновить работу МФЦ.

Скрининг населения

Ранее Собянин сообщил, что в Москве с пятницы начнется скрининг населения на антитела к коронавирусу. Москва станет первым городом в мире, где примут подобные меры.
По словам мэра, это позволит спрогнозировать темпы распространения инфекции.
Участники анализов будут определяться случайным образом, им будет приходить оповещение на электронную почту или в формате SMS. Собянин отметил, что участие в исследовании проводится на добровольной основе.
Его результаты будут публиковаться еженедельно на портале mos.ru.
Изначально анализы будут брать у 70 тысяч человек каждые несколько дней. В дальнейшем планируется довести это число до 200 тысяч.
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Меры защиты

Собянин также выразил надежду, что в Москве удастся сохранить баланс между ростом возобновивших работу горожан и желанием стабилизировать эпидемиологическую ситуацию.
Он отметил, что в противовес выходу сотен тысяч людей на работу ужесточились требования к средствам защиты.
"Сейчас маски и перчатки – это обязательное требование", — заявил мэр.
В России число зараженных коронавирусом превысило 252 тысячи человек, 53 тысячи пациентов выздоровели, более 2,3 тысячи человек скончались.
В Москве выявлено около 130 тысяч случаев заражения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
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