Собянин раскрыл срок действия ограничений в Москве

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Ограничения из-за коронавируса в Ограничения из-за коронавируса в Москве в нынешнем виде будут точно действовать еще одну-две недели, заявил мэр столицы Сергей Собянин

По его словам, необходимо оценить, отразились ли на эпидемиологической обстановке майские праздники и возобновление работы отдельных предприятий и строек.

Он добавил, что уже на следующей неделе планируется возобновить работу МФЦ.

Скрининг населения

Ранее Собянин сообщил, что в Москве с пятницы начнется скрининг населения на антитела к коронавирусу. Москва станет первым городом в мире, где примут подобные меры.

По словам мэра, это позволит спрогнозировать темпы распространения инфекции.

Участники анализов будут определяться случайным образом, им будет приходить оповещение на электронную почту или в формате SMS. Собянин отметил, что участие в исследовании проводится на добровольной основе.

Его результаты будут публиковаться еженедельно на портале mos.ru.

Изначально анализы будут брать у 70 тысяч человек каждые несколько дней. В дальнейшем планируется довести это число до 200 тысяч.

Меры защиты

Собянин также выразил надежду, что в Москве удастся сохранить баланс между ростом возобновивших работу горожан и желанием стабилизировать эпидемиологическую ситуацию.

Он отметил, что в противовес выходу сотен тысяч людей на работу ужесточились требования к средствам защиты.

"Сейчас маски и перчатки – это обязательное требование", — заявил мэр.

В России число зараженных коронавирусом превысило 252 тысячи человек, 53 тысячи пациентов выздоровели, более 2,3 тысячи человек скончались.

В Москве выявлено около 130 тысяч случаев заражения.