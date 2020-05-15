Киев отказался закреплять особый статус Донбасса в Конституции

Ранее Владимир Зеленский обновил состав трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе. Переговоры контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и ее рабочих подгрупп прошли в видеорежиме 13-14 мая.
"Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО (неподконтрольных Киеву территорий Донбасса – ред.) в Конституции Украины", — подчеркивается в сообщении.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.