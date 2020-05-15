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2020-05-15T02:45
https://ria.ru/20200515/1571465943.html
Киев отказался закреплять особый статус Донбасса в Конституции
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РИА Новости

Киев отказался закреплять особый статус Донбасса в Конституции

00:31 15.05.2020 (обновлено: 02:45 15.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Представители Киева во время переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе исключили возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции страны, сообщает офис президента Украины.
Ранее Владимир Зеленский обновил состав трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе. Переговоры контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и ее рабочих подгрупп прошли в видеорежиме 13-14 мая.

"Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО (неподконтрольных Киеву территорий Донбасса – ред.) в Конституции Украины", — подчеркивается в сообщении.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Передача заключенных Украине представителями ЛНР
Вчера, 23:20
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Это было ясно ещё в 2014. Чего толкли воду в ступе 6 лет? И сколько ещё будут?
15 мая, 00:54
Адам Ваксель
2310000
и что дальше, что он там был?)))) это его личное дело, не относящееся к Украине.
15 мая, 01:06
ДСДмитрий Стрелков
0210011
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