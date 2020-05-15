Клинцевич рассказал об агонии НАТО из-за России

Российский сенатор посетовал, что политик такого уровня делает настолько необдуманные и недостоверные заявления, которые основаны наполовину на недостоверной информации, а на другую — на данных "не совсем здоровых людей", в частности, о якобы сокрытии числа умерших от коронавирусной инфекции в России.

"Это все элементы психологического давления в информационной войне, которую против нас ведут давно. Лучшая форма защиты — это нападение. Такого уровня международный чиновник делает дерзкое, громкое заявление, граничащее с потерей дипломатических отношений между странами, не подтверждая это ничем, не давая никаких ссылок, никакой фактуры. Это уже их безумие в агонии, которую они сегодня переживают. Эти люди живут во лжи. Они знают, что с них никто не спросит, и они останутся безнаказанными", — сказал Клинцевич.