Клинцевич рассказал об агонии НАТО из-за России

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Член комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич в эфире НСН возмутился заявлением генсека НАТО Йенса Столтенберга о России и Китае и выразил мнение, что альянс находится в агонии.
Ранее Столтенберг заявил, что Москва и Пекин якобы распространяют ложную информацию для роста влияния среди государств Североатлантического альянса и Евросоюза, а также дестабилизации этих стран в условиях пандемии коронавируса.
Российский сенатор посетовал, что политик такого уровня делает настолько необдуманные и недостоверные заявления, которые основаны наполовину на недостоверной информации, а на другую — на данных "не совсем здоровых людей", в частности, о якобы сокрытии числа умерших от коронавирусной инфекции в России.
"Это все элементы психологического давления в информационной войне, которую против нас ведут давно. Лучшая форма защиты — это нападение. Такого уровня международный чиновник делает дерзкое, громкое заявление, граничащее с потерей дипломатических отношений между странами, не подтверждая это ничем, не давая никаких ссылок, никакой фактуры. Это уже их безумие в агонии, которую они сегодня переживают. Эти люди живут во лжи. Они знают, что с них никто не спросит, и они останутся безнаказанными", — сказал Клинцевич.
Ранее Financial Times опубликовала статью с обвинениями в занижении данных о жертвах коронавируса в России.
Всего в апреле в Москве и Санкт-Петербурге от COVID-19 скончались 692 человека. Однако издание утверждает, что в этих городах за прошлый месяц умерли на 72 процента больше людей, чем в среднем за последние пять лет. Подобный материал также появился в New York Times.
В ответ российские дипломаты потребовали от этих СМИ дать опровержение своим публикациям. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала, что дальнейшие действия в отношении FT и NYT будут зависеть от того, выполнят ли они просьбу Москвы.
Вчера, 16:44Сказано в эфиреЭксперт о словах Столтенберга: Россия виновата... В чем? Да им неважно!Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию и Китай в дестабилизации Запада в условиях пандемии коронавируса. В эфире радио Sputnik эксперт по вопросам психологической безопасности Анатолий Петренко дал оценку этому заявлению.
Статьи британского и американского СМИ также прокомментировала вице-премьер Татьяна Голикова, которая подчеркнула, что власти никогда не манипулировали официальной статистикой. В ВОЗ подтвердили, что в России нет сознательного занижения смертности от коронавируса.
По последним данным, в стране зарегистрировали около 252 тысяч случаев заражения, 53 тысячи пациентов выздоровели, более 2,3 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.