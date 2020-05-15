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2020-05-15T00:15
https://ria.ru/20200515/1571465724.html
Чешский депутат назвал отвратительным и циничным снос памятника Коневу
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РИА Новости

Чешский депутат назвал отвратительным и циничным снос памятника Коневу

00:15 15.05.2020
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© AP Photo / Petr David JosekДемонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
© AP Photo / Petr David Josek
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип назвал отвратительными и циничными действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
В интервью газете "Красная звезда" он привел цитату мэра Праги 1945 года Петра Зенкла о том, что "город был спасён от гибели и разрушения, он был вырван из когтей нацистов прежде всего героической Красной Армией", а также благодаря "самопожертвованию советских солдат в этой страшной мировой войне", которое вошло не только в историю, но и "в сердца всех жителей Праги и всего чехословацкого народа".
"Эта цитата мэра Праги 1945 года, основанная на пережитых страданиях военной поры и радости освобождения, находится в резком противоречии с отвратительными и циничными шагами нынешнего главы района Праги-6, который 3 апреля 2020 года исподтишка демонтировал статую маршала Конева. Этим поступком он не только нанёс урон празднованию освобождения Чехии Красной Армией в этом году, но и попрал символ Пражского восстания и саму дату – 9 Мая 1945 года", - добавил при этом Филип.
От имени Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ), председателем которой он является, Филип назвал снос памятника очень коварным и варварским поступком. По его словам, это свидетельствует о том, что некоторые "фашиствующие" политики Праги под негативным влиянием ЕС и США пытаются нарушить отношения российского и чешского народов "и не стесняются оскорблять освободителей из России и других стран бывшего Советского Союза".
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Филип напомнил, что Чехия заботится о 4224 военных захоронениях и памятниках советским воинам, погибшим при освобождении Чехословакии в 1945 году. Некоторые памятники, снесённые или повреждённые после 1990 года, по словам Филипа, даже удалось восстановить. Например, статую красноармейца недалеко от города Тын-над-Влтавоу.
Политик также рассказал, что сейчас проживают более 360 ветеранов Второй мировой войны. Среди них солдаты, воевавшие на Восточном или Западном фронтах, чехословацкие партизаны, участники внутреннего или заграничного Сопротивления. Каждому из них сейчас не менее 90 лет.
"Ветеранов, которые плечом к плечу с советскими воинами боролись против немецко-фашистских оккупантов, сейчас насчитывается восемьдесят пять", - добавил Филип.
В начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эти действия "возмутительными и циничными". В Кремле заявили, что Москва предпочла бы видеть памятник Коневу восстановленным на чешской или на русской земле. СК РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника. Президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника глупостью, которую совершили незначительные чешские политики.
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РоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Следственный комитет России (СК РФ)Парламент ЧехииЧехияИван КоневВ мире
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