Чешский депутат назвал отвратительным и циничным снос памятника Коневу

"Эта цитата мэра Праги 1945 года, основанная на пережитых страданиях военной поры и радости освобождения, находится в резком противоречии с отвратительными и циничными шагами нынешнего главы района Праги-6, который 3 апреля 2020 года исподтишка демонтировал статую маршала Конева. Этим поступком он не только нанёс урон празднованию освобождения Чехии Красной Армией в этом году, но и попрал символ Пражского восстания и саму дату – 9 Мая 1945 года", - добавил при этом Филип.