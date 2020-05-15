В Москве умерли еще 68 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Ещё 68 пациентов с новой коронавирусной инфекцией скончались в Москве, говорится в сообщении оперштаба.
У них был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
Днем ранее сообщалось о 58 умерших с коронавирусом в столице.
В оперативном штабе вновь призвали при любых симптомах ОРВИ оставаться дома и не заниматься самолечением.
По последним данным, в России зарегистрировали около 252 тысяч случаев заражения, 53 тысячи пациентов выздоровели, более 2,3 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.