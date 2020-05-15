В Москве умерли еще 68 пациентов с коронавирусом

Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке. Архивное фото

Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Ещё 68 пациентов с новой коронавирусной инфекцией скончались в Ещё 68 пациентов с новой коронавирусной инфекцией скончались в Москве , говорится в сообщении оперштаба.

У них был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Днем ранее сообщалось о 58 умерших с коронавирусом в столице.

В оперативном штабе вновь призвали при любых симптомах ОРВИ оставаться дома и не заниматься самолечением.

По последним данным, в России зарегистрировали около 252 тысяч случаев заражения, 53 тысячи пациентов выздоровели, более 2,3 тысячи человек скончались.