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Культура
2020-05-15T03:18
https://ria.ru/20200515/1571451463.html
"Ночной дозор" Рембрандта можно теперь рассмотреть онлайн
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РИА Новости

"Ночной дозор" Рембрандта можно теперь рассмотреть онлайн

03:18 15.05.2020
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© Rembrandt Harmensz van RijnКартина Рембрандта Харменса ван Рейна "Ночной дозор"
Картина Рембрандта Харменса ван Рейна Ночной дозор
© Rembrandt Harmensz van Rijn
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Государственный музей Амстердама (Рейксмузеум) выложил в Сеть самую подробное из когда-либо сделанных фотоизображений "Ночного дозора" Рембрандта, сообщает The Guardian.
Теперь на работе можно рассмотреть каждый мазок и даже случайную каплю краски.
Фотография с разрешением в 44,8 гигапикселей, которая была сделана из 528 отдельных снимков, позволяет зрителям рассмотреть каждый миллиметр огромного холста.
Съемку проводили во время процесса реставрации, чтобы специалисты могли контролировать процесс старения.
"Фотография – важнейший источник информации о работе для специалистов, и онлайн-посетители также могут использовать его, чтобы рассмотреть все мельчайшие детали", – пояснил генеральный директор музея Тако Диббитс.
Команда реставраторов начала трудиться над восстановлением полотна размером 3,8 метра на 4,5 метра в июле прошлого года в специальной стеклянной камере. Из-за карантина план работ не удалось соблюсти.
"Изначально перейти ко второму этапу планировалось летом 2020 года, но это уже невозможно. В результате его перенесли на начало 2021 года", – говорится в официальном сообщении музея.
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