"Ночной дозор" Рембрандта можно теперь рассмотреть онлайн

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Государственный музей Амстердама (Рейксмузеум) выложил в Сеть самую подробное из когда-либо сделанных фотоизображений "Ночного дозора" Рембрандта, . Государственный музей Амстердама (Рейксмузеум) выложил в Сеть самую подробное из когда-либо сделанных фотоизображений "Ночного дозора" Рембрандта, сообщает The Guardian.

Теперь на работе можно рассмотреть каждый мазок и даже случайную каплю краски.

Фотография с разрешением в 44,8 гигапикселей, которая была сделана из 528 отдельных снимков, позволяет зрителям рассмотреть каждый миллиметр огромного холста.

Съемку проводили во время процесса реставрации, чтобы специалисты могли контролировать процесс старения.

"Фотография – важнейший источник информации о работе для специалистов, и онлайн-посетители также могут использовать его, чтобы рассмотреть все мельчайшие детали", – пояснил генеральный директор музея Тако Диббитс.

Команда реставраторов начала трудиться над восстановлением полотна размером 3,8 метра на 4,5 метра в июле прошлого года в специальной стеклянной камере. Из-за карантина план работ не удалось соблюсти.