Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-07T06:24Z
https://ria.ru/20190707/1556276797.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153090/94/1530909465_0:495:2000:1620_1036x0_80_0_0_58a66b9ca53f8a14c20641e2e259664e.jpg
РИА Новости
Культура

Стало известно, когда начнется реставрация "Ночного дозора" Рембрандта

Вчера, 06:24
1268
© Rembrandt Harmensz van RijnКартина Рембрандта Харменса ван Рейна "Ночной дозор"
Картина Рембрандта Харменса ван Рейна Ночной дозор
© Rembrandt Harmensz van Rijn
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В понедельник, 9 июля, в амстердамском Рейксмузеуме начнутся самые масштабные публичные реставрационные работы в истории – восстановление "Ночного дозора" (1642 год) Рембрандта, сообщает The Guardian.
"Мы назвали эту работу "Операция Ночной Дозор", — сказал генеральный директор музея Тако Диббитс.
В течение десяти месяцев 12 реставраторов будут работать над картиной размером 3,8 метра на 4,5 метра в специальной стеклянной камере. За это время надо будет восстановить каждый слой полотна и решить, как правильнее закрепить результат.
Проследить за процессом можно будет как в здании музея, так и онлайн, в прямой трансляции.
Поль Синьяк Набережная Клиши. Серая погода
5 июля, 06:10
Германия вернула семье владельца похищенную нацистами картину Синьяка
1101010
КультураРембрандтНовости культурыВыставки
Рекомендуем
Странное поведение Зеленского
В Сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского
РИА
Новости
Американский актёр и танцор Камерон Бойс
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
Украинские военнослужащие
В Донбассе украинский солдат открыл огонь по бойцам "Азова"
Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе, Бельгия
Украинский эксперт оценил заявление Зеленского о "Северном потоке — 2"
Лента
новостей
Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин
Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли на крещение в Виндзор
Борис Джонсон. Архивное фото
Джонсон заявил, что не блефует, говоря о готовности к "жесткому" Brexit
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
В ОБСЕ приняли резолюцию против "Северного потока — 2"
Девушка-рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В России ответили на резолюцию ОБСЕ против "Северного потока — 2"
Экран телевизора с изображением телевизионных каналов
Стал известен самый масштабный "распил" современной России
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева прокомментировала видео со странным поведением Зеленского
Космонавт из ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Архивное фото
Российская компания накормит космонавта из ОАЭ на МКС арабскими блюдами
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
ДТП с бензовозом в Свердловской области. 7 июля 2019
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, был пьян
Самолеты на взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово
Россия ответила на критику США, касающуюся запретов рейсов в Грузию
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30Туроператоры рассказали, как изменится стоимость поездки в Грузию
02:29Трамп ответил на критику британского посла в США
02:09МИД Норвегии подтвердил встречу по Венесуэле на Барбадосе
02:04В Совфеде заявили, что у России и Грузии есть будущее
02:03В Сети отреагировали на заявления грузинского телеведущего о Путине
02:00Ученые рассказали, как повысить успеваемость детей в школе
01:57Венесуэльская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями
01:48В МИД Грузии прокомментировали ругань телеведущего в адрес Путина
01:35"Рустави 2" остановил вещание после ругани на Путина в эфире
01:18В Грузии сотни людей потребовали уволить ведущего за ругань в адрес Путина
01:10Аэропорт в Триполи восстановил авиасообщение после ракетного обстрела
01:04В центре Москвы столкнулись и загорелись мотоцикл и легковой автомобиль
01:02Крупнейший немецкий банк сократит около 18 тысяч сотрудников
00:57Роскачество представит проект стандарта хлеба с содержанием зерновых
00:52Фильм "Человек-паук. Вдали от дома" возглавил российский прокат в выходные
00:45Российские инспекторы посетят военный объект в Словении
00:42Названы регионы с самыми высокими доходами населения
00:30Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
00:30Эксперты спрогнозировали рост цен на бензин до 2024 года
00:28На парламентских выборах в Греции лидирует оппозиционная "Новая демократия"
Лента новостейМолния