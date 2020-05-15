Агростартаперы: как построить частную ферму за государственные деньги

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Многие регионы России финансируют частные фермерские проекты на грантовой основе. Для получения денег необходимо не только составить бизнес-план, но и соответствовать большому количеству требований. Кажется, это слишком сложно, но благодаря этому фермеры строят настоящие большие проекты и добиваются значительных результатов, сообщается на сайте правительства Амурской области. Многие регионы России финансируют частные фермерские проекты на грантовой основе. Для получения денег необходимо не только составить бизнес-план, но и соответствовать большому количеству требований. Кажется, это слишком сложно, но благодаря этому фермеры строят настоящие большие проекты и добиваются значительных результатов, сообщается направительства Амурской области.

Петр Ященко из Архаринского района Амурской области в прошлом году принял участие в двух конкурсах Минсельхоза региона и получил два гранта на суммы 2,5 и 22 миллиона рублей. На эти деньги он с женой построил ферму на 200 коров. Сейчас в хозяйстве 12 коров, в августе ожидается прибытие еще 45 животных. Молоко фермер планирует продавать в магазинах области и Биробиджане. Кроме того, на ферме выращивают сою, зерновые и гречиху.

В регионе фермеры могут получить грантовую поддержку "Агростартап" на сумму до трех миллионов рублей, 90 процентов от суммы можно потратить на реализацию проекта. Проект реализуется уже второй год.