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2020-05-15T13:41
https://ria.ru/20200515/1571372093.html
Агростартаперы: как построить частную ферму за государственные деньги
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РИА Новости

Агростартаперы: как построить частную ферму за государственные деньги

08:00 15.05.2020 (обновлено: 13:41 15.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковКорова на пастбище
Корова на пастбище
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Многие регионы России финансируют частные фермерские проекты на грантовой основе. Для получения денег необходимо не только составить бизнес-план, но и соответствовать большому количеству требований. Кажется, это слишком сложно, но благодаря этому фермеры строят настоящие большие проекты и добиваются значительных результатов, сообщается на сайте правительства Амурской области.
Петр Ященко из Архаринского района Амурской области в прошлом году принял участие в двух конкурсах Минсельхоза региона и получил два гранта на суммы 2,5 и 22 миллиона рублей. На эти деньги он с женой построил ферму на 200 коров. Сейчас в хозяйстве 12 коров, в августе ожидается прибытие еще 45 животных. Молоко фермер планирует продавать в магазинах области и Биробиджане. Кроме того, на ферме выращивают сою, зерновые и гречиху.
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12 мая, 14:30Оренбургская область
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В регионе фермеры могут получить грантовую поддержку "Агростартап" на сумму до трех миллионов рублей, 90 процентов от суммы можно потратить на реализацию проекта. Проект реализуется уже второй год.
"Главное условие для участников конкурса — крестьянско-фермерское хозяйство должно быть основано в текущем году. Кроме этого, владелец КФХ не должен быть учредителем коммерческой организации. При этом глава КФХ обязательно должен иметь образование в сфере сельского хозяйства, или стаж работы в сельском хозяйстве, или стаж ведения ЛПХ, составить план развития своего хозяйства, а также должна отсутствовать задолженность по налогам", — говорится на сайте.
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