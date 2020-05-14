Эксперт объяснил необходимость введения масочного режима в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Использование масок в текущей ситуации должно стать нормой, чтобы скорее снять ограничительные меры и вернуться к обычной жизни, считает Евгений Шляхто, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Минздрава РФ, глава рабочей группы при губернаторе Использование масок в текущей ситуации должно стать нормой, чтобы скорее снять ограничительные меры и вернуться к обычной жизни, считает Евгений Шляхто, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Минздрава РФ, глава рабочей группы при губернаторе Петербурга по организации медпомощи в условиях COVID-19

После введения с 12 мая обязательного масочного режима в Петербурге в соцсетях и некоторых Telegram-каналах стали высказывать недоумение по поводу этих мер, а также приводить высказывание губернатора города Александра Беглова более чем месячной давности о том, что маски недостаточно эффективны в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Должен подчеркнуть, что меняется не само отношение к маскам, меняется ситуация. И мы видим, что если мы уменьшаем следование рекомендациям, уменьшаем ограничительные меры, уменьшается индекс изоляции, то это неизбежно очень быстро сопровождается ростом числа больных коронавирусной инфекцией. Поэтому вопрос снятия ограничительных мер, стабилизации эпидемии, уменьшения числа больных, скорейшего возвращения к прежней жизни, безусловно, связан с нашей гражданской позицией, следованием рекомендациям", - сказал Шляхто журналистам.

По его словам, в текущей ситуации использование масок должно стать нормой, что позволит быстрее снять в Петербурге ограничительные меры и вернуться к прежней жизни.

"Вопрос использования масок в общественных местах является, мне кажется, крайне важным. Мы должны перейти, я бы сказал, к новой парадигме жизни в условиях коронавирусной инфекции, где ношение масок, большее внимание к гигиеническим нормам, правилам пользования средствами индивидуальной защиты должно стать совершенно новой нормой нашей жизни. Это должно стать нормой не только для взрослых, но и для детей. И только это позволит нам быстро снять ограничительные меры и вернуться к полноценной жизни", - сказал Шляхто.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге зарегистрировано 460 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 8945 случаев заражения COVID-19. Умерли 69 человек. Выздоровели 1899 человек.