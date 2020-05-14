В ЛНР заявили о неготовности Киева выполнять Минские соглашения

Ранее украинский президент Владимир Зеленский обновил состав трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе. Переговоры контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и ее рабочих подгрупп прошли в видеорежиме 13-14 мая.

"В работе гуманитарной подгруппы по итогам заседания трехсторонней контактной группы ничего не поменялось: Киев не готов выполнять Минские соглашения", - заявила Кобцева по итогам заседания.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.