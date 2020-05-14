В ЛНР заявили о неготовности Киева выполнять Минские соглашения

ЛУГАНСК, 14 мая - РИА Новости. Киев не готов выполнять Минские соглашения, заявила РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы по обмену пленных Ольга Кобцева.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский обновил состав трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе. Переговоры контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и ее рабочих подгрупп прошли в видеорежиме 13-14 мая.
"В работе гуманитарной подгруппы по итогам заседания трехсторонней контактной группы ничего не поменялось: Киев не готов выполнять Минские соглашения", - заявила Кобцева по итогам заседания.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения