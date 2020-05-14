На Южно-Украинской АЭС отключили блок для аварийного ремонта

По его словам, еще месяц назад атомные блоки несли мощность 9150 МВт, то есть на 35% больше, "хотя погода не особенно отличалась от сегодняшней".

"На остановку атомных блоков уже отреагировал и рынок - в последние дни цена электроэнергии выросла на 15%. Это и логично, чем больше ограничения конкуренции, тем выше цена. В то же время видим дополнительную нагрузку на угольных электростанциях (ТЭС), некоторые из которых работают на 3-5 блоках. Неужели это такая реакция на обращение депутатов не останавливать атомные блоки, которые находятся в государственной собственности и продают электроэнергию по самым низким ценам?" - подчеркнул глава комитета.