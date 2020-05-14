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2020-05-14T22:32
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На Южно-Украинской АЭС отключили блок для аварийного ремонта
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РИА Новости

На Южно-Украинской АЭС отключили блок для аварийного ремонта

22:22 14.05.2020 (обновлено: 22:32 14.05.2020)
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© Фото : Официальный сайт Южно-Украинского энергокомплексаЮжно-Украинская АЭС
Южно-Украинская АЭС
© Фото : Официальный сайт Южно-Украинского энергокомплекса
Южно-Украинская АЭС. Архивное фото
КИЕВ, 14 мая - РИА Новости. Блок №3 Южно-Украинской АЭС был отключен в четверг для аварийного ремонта, таким образом общая работающая мощность атомных блоков в данный момент составляет меньше 49% от общей установленной мощности атомных электростанций, что является рекордно низким показателем, заявил глава энергетического комитета Верховной рады Украины Андрей Герус.
Ранее в четверг шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции на Украине отключили от энергосети для проведения ремонта.
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"Сегодня был остановлен еще один атомный блок - в аварийный ремонт в 17.51 (время совпадает с мск - ред.) был отключен третий блок Южно-Украинской АЭС. Общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составляет меньше, чем 49% от общей установленной мощности атомных электростанций. Это новый исторический минимум, такого никогда не было в истории Украины", - написал он в Facebook.
По его словам, еще месяц назад атомные блоки несли мощность 9150 МВт, то есть на 35% больше, "хотя погода не особенно отличалась от сегодняшней".
"На остановку атомных блоков уже отреагировал и рынок - в последние дни цена электроэнергии выросла на 15%. Это и логично, чем больше ограничения конкуренции, тем выше цена. В то же время видим дополнительную нагрузку на угольных электростанциях (ТЭС), некоторые из которых работают на 3-5 блоках. Неужели это такая реакция на обращение депутатов не останавливать атомные блоки, которые находятся в государственной собственности и продают электроэнергию по самым низким ценам?" - подчеркнул глава комитета.
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