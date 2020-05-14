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В Ленинградской области загорелось здание магазина
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РИА Новости

В Ленинградской области загорелось здание магазина

22:20 14.05.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ
© РИА Новости
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Пожар произошел в здании магазина в Гатчинском районе Ленинградской области на площади более 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
"Произошло возгорание по всей кровле здания магазина размером 10 на 53 метра. Пожар локализован в 21.21. Площадь пожара составила более 500 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали", - сказал собеседник агентства.
Как сообщили в пресс-службе администрации Гатчинского района, пожар произошел в здании бывшего магазина. Здание пустует более четырех месяцев.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ленинградская областьГатчинский районПроисшествия
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