В Ленинградской области загорелось здание магазина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Пожар произошел в здании магазина в Гатчинском районе Ленинградской области на площади более 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
"Произошло возгорание по всей кровле здания магазина размером 10 на 53 метра. Пожар локализован в 21.21. Площадь пожара составила более 500 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали", - сказал собеседник агентства.
Как сообщили в пресс-службе администрации Гатчинского района, пожар произошел в здании бывшего магазина. Здание пустует более четырех месяцев.