Умер скульптор Роман Шустров, создавший "Петербургского ангела"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Скульптор Роман Шустров, создавший любимую горожанами мини-скульптуру "Петербургский ангел", скончался в больнице в Петербурге, сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.
"Друзья, печальная весть. Позвонил главный врач Мариинской больницы и сказал, что скончался Роман Шустров. Медики сделали все, что могли, но увы... Светлая память создателю "Петербургского ангела", - написал парламентарий на своей официальной странице в Facebook.
Как следует из сообщений на странице Шустрова, он лежал в больнице с двусторонней пневмонией. В последнюю неделю скульптор находился в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ.
Шустров известен в первую очередь как автор мини-скульптуры "Петербургский ангел", которая находится в Измайловском саду Молодежного театра на набережной Фонтанки. Она изображает ангела в виде пожилого интеллигентного человека в старой шляпе, шарфе и поношенном пальто, который читает книгу, примостившись на спинке скамейки и держа зонт. В ненастную и холодную погоду жители Петербурга часто повязывают ангелу настоящие вязаные шарфы. Высота скульптуры – около 70 сантиметров.