Умер скульптор Роман Шустров, создавший "Петербургского ангела"

Как следует из сообщений на странице Шустрова, он лежал в больнице с двусторонней пневмонией. В последнюю неделю скульптор находился в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ.

Шустров известен в первую очередь как автор мини-скульптуры "Петербургский ангел", которая находится в Измайловском саду Молодежного театра на набережной Фонтанки. Она изображает ангела в виде пожилого интеллигентного человека в старой шляпе, шарфе и поношенном пальто, который читает книгу, примостившись на спинке скамейки и держа зонт. В ненастную и холодную погоду жители Петербурга часто повязывают ангелу настоящие вязаные шарфы. Высота скульптуры – около 70 сантиметров.