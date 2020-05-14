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Культура
2020-05-14T22:05
https://ria.ru/20200514/1571463380.html
Умер скульптор Роман Шустров, создавший "Петербургского ангела"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571344683_0:139:3148:1910_1036x0_80_0_0_2959a8de9446945c1b619d866b9cd39c.jpg
РИА Новости

Умер скульптор Роман Шустров, создавший "Петербургского ангела"

22:05 14.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Скульптор Роман Шустров, создавший любимую горожанами мини-скульптуру "Петербургский ангел", скончался в больнице в Петербурге, сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.
"Друзья, печальная весть. Позвонил главный врач Мариинской больницы и сказал, что скончался Роман Шустров. Медики сделали все, что могли, но увы... Светлая память создателю "Петербургского ангела", - написал парламентарий на своей официальной странице в Facebook.
Как следует из сообщений на странице Шустрова, он лежал в больнице с двусторонней пневмонией. В последнюю неделю скульптор находился в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ.
Шустров известен в первую очередь как автор мини-скульптуры "Петербургский ангел", которая находится в Измайловском саду Молодежного театра на набережной Фонтанки. Она изображает ангела в виде пожилого интеллигентного человека в старой шляпе, шарфе и поношенном пальто, который читает книгу, примостившись на спинке скамейки и держа зонт. В ненастную и холодную погоду жители Петербурга часто повязывают ангелу настоящие вязаные шарфы. Высота скульптуры – около 70 сантиметров.
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КультураСанкт-ПетербургОбщество
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