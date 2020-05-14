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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T00:07
https://ria.ru/20200514/1571463347.html
В Петербурге от COVID-19 выздоровел первый лечившийся плазмой пациент
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b1d521992253fc4ef75ca4ee92b39b59.jpg
РИА Новости

В Петербурге от COVID-19 выздоровел первый лечившийся плазмой пациент

22:05 14.05.2020 (обновлено: 00:07 15.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая — РИА Новости. Первый пациент с COVID-19 в Санкт-Петербурге, которому перелили плазму излечившегося от коронавирусной инфекции донора, выписан из больницы, сообщает городской комитет по здравоохранению.
Седьмого мая полностью выздоровевшие после заражения коронавирусной инфекцией жители Петербурга начали сдавать кровь для выделения плазмы. На сегодняшний день плазму сдали семь человек.
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Как сообщает комитет, за прошедшую неделю в Городской больнице № 40 Курортного района плазму перелили трем пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции.
"Все больные показали положительную динамику. Первый пациент отметил значительное улучшение в своем состоянии на второй день после введения плазмы, на третий день был переведен из реанимационного отделения, а сегодня покинул больницу", — говорится в сообщении.
Еще один пациент сегодня был переведен в палату из реанимации, третий тоже идет на поправку.
По словам главного специалиста по анестезиологии и реаниматологии Городской больницы № 40 Евгения Гарбузова, в числе первых пациентов, которым перелили плазму, двое сотрудников больницы.
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"Мы очень довольны первыми результатами исследования. Первыми мы ввели плазму двум своим врачам. Они были в тяжелом состоянии и готовились к переводу на ИВЛ. Терапия гипериммунной плазмы от пациентов, перенесших инфекцию COVID-19, показывает хорошие результаты. Мы продолжим подбор доноров для дальнейшего расширения этой работы", —отметил он.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге зарегистрировано 460 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 8945 случаев заражения COVID-19. Умерло 69 человек. Выздоровело 1899 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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