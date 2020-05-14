Сбросившая больше 45 килограммов девушка раскрыла секрет успеха

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Жительница Техаса Кристен Чемберлен рассказала Жительница Техаса Кристен Чемберлен рассказала порталу Runnersworld, как за год похудела почти на 46 килограммов.

С января 118-килограммовая девушка стала заниматься бегом. По ее словам, первые дни ей больше приходилось ходить пешком.

"Я занималась на дорожке за домом, потому что мне было неловко бегать по району", — вспомнила она.

Спустя пару месяцев Чемберлен также стала следить за своим питанием, бегать стало гораздо легче. В марте она пробежала свои первые пять километров. В мае спортсменка уже весила на 23 килограмма меньше, чем в начале года. К декабрю она сбросила примерно столько же.