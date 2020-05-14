Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-14T22:52
https://ria.ru/20200514/1571462765.html
Сбросившая больше 45 килограммов девушка раскрыла секрет успеха
https://cdn23.img.ria.ru/images/96340/41/963404133_0:164:1962:1268_1036x0_80_0_0_3e341a36c41872a2b49c45575277d33e.jpg
РИА Новости

Сбросившая больше 45 килограммов девушка раскрыла секрет успеха

21:29 14.05.2020 (обновлено: 22:52 14.05.2020)
5419
© Fotolia / fuzzbonesЯблоко и сантиметр в холодильнике
Яблоко и сантиметр в холодильнике
© Fotolia / fuzzbones
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Жительница Техаса Кристен Чемберлен рассказала порталу Runnersworld, как за год похудела почти на 46 килограммов.
С января 118-килограммовая девушка стала заниматься бегом. По ее словам, первые дни ей больше приходилось ходить пешком.
Девушка с бургером на велотренажере
13 мая, 22:33
Девушка рассказала, как похудела на четыре размера за полгода
"Я занималась на дорожке за домом, потому что мне было неловко бегать по району", — вспомнила она.
Спустя пару месяцев Чемберлен также стала следить за своим питанием, бегать стало гораздо легче. В марте она пробежала свои первые пять километров. В мае спортсменка уже весила на 23 килограмма меньше, чем в начале года. К декабрю она сбросила примерно столько же.
Желающим похудеть девушка посоветовала не сдаваться и не корить себя за неудачи.
Девушка измеряет объем талии
28 апреля, 22:38
Сбросившая 21 килограмм девушка назвала четыре секрета похудения
84741212
Обсудить 2
СШАВ мире
Рекомендуем
Разделение крови на компоненты в лаборатории
Ученые нашли лекарство от коронавируса
Кадр из шоу Кто хочет стать миллионером телеканала ITV
Герой "Кто хочет стать миллионером" угадал финальный ответ, но не выиграл
Сотрудники НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
Проценко объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Европе предрекли новую волну коронавируса
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин разъяснил правило ношения масок и перчаток на улице
Пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
Названы самые опасные хронические заболевания при COVID-19
Сотрудник МЧС России проводит дезинфекцию в переходе станции метро Киевская в Москве в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции
Собянин назвал срок действия ограничений в Москве
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Доктор Мясников пожаловался на "дебилов"
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Эксперт объяснил, зачем Путину рассказали о лечении Заворотнюк
Туристы в Милане, Италия
Италия изучает возможность создания туристического коридора с Россией
Набор для ДНК-исследования
Сын случайно раскрыл семейную тайну благодаря подарку отцу
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
В Германии рассказали о результатах испытаний вакцины от COVID-19
Шатер для сдачи анализа на коронавирус
В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12В Забайкалье зафиксировали 32 новых случая COVID-19
06:08Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире
06:06В ФМБА рассказали о результатах лечения плазмой пациентов с COVID-19
06:03В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19
05:59В Приморье власти договорились о росте трафика на границе с КНР
05:54Эксперт рассказал о новом способе мошенничества в интернете
05:50В Южной Корее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч
05:47В Китае за сутки выявили 15 случаев COVID-19
05:46В ЕАО умер второй пациент с COVID-19
05:43На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
05:40Медик разъяснил методику оценки смертности от COVID-19
05:36Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19
05:31Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски
05:31Эксперты рассказали, как правильно питаться на самоизоляции
05:25В Токио роботы начали обслуживать заболевших COVID-19
05:21Austrian Airlines против идеи оставлять пустым среднее место в самолете
05:18Исследование: треть россиян работают на самоизоляции и в свободное время
05:08Врач ЦКБ заявил, что эпидемия COVID-19 в России продлится все лето
05:01В работе YouTube произошел сбой
05:01Эксперт рассказал, когда магазины вернутся к скидкам на продукты
Лента новостейМолния