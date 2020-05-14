Посольство потребовало от NYT опровергнуть статью о коронавирусе в России

Официально подсчитанных смертей от коронавируса в Москве на момент публикации было лишь 642, газета сделала вывод о "значительном занижении" статистики смертей от коронавируса властями, хотя портал открытых данных мэрии, на который она ссылалась, не сообщал о причинах смертей или причинах роста показателей. При этом газета признала, что во многих других странах зарегистрирован скачок смертности, совпавший по времени с пандемией.