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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T21:39
https://ria.ru/20200514/1571462660.html
Посольство потребовало от NYT опровергнуть статью о коронавирусе в России
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571383916_0:73:2048:1225_1036x0_80_0_0_c90addfbc8bdab6c71bea59859bbd99c.jpg
РИА Новости

Посольство потребовало от NYT опровергнуть статью о коронавирусе в России

21:27 14.05.2020 (обновлено: 21:39 14.05.2020)
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. Посольство РФ в США подтвердило, что направило в газету New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию, которая касалась касалась ситуации вокруг коронавируса в России.
"Подтверждаем отправку главреду НЙТ письма Посла с требованием разместить опровержение", - сообщила миссия в четверг.
Вход в здание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке, США
Вчера, 04:38Распространение нового коронавируса
NYT настаивает на достоверности материала о коронавирусе в России
Ранее New York Times разместила статью под названием: "Тайну коронавируса объяснили — в Москве 1700 дополнительных смертей". В статье со ссылкой на портал открытых данных московского правительства говорилось, что смертность в столице в апреле превысила средний показатель за последние пять лет на 1,7 тысячи.
Официально подсчитанных смертей от коронавируса в Москве на момент публикации было лишь 642, газета сделала вывод о "значительном занижении" статистики смертей от коронавируса властями, хотя портал открытых данных мэрии, на который она ссылалась, не сообщал о причинах смертей или причинах роста показателей. При этом газета признала, что во многих других странах зарегистрирован скачок смертности, совпавший по времени с пандемией.
Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что дальнейшие шаги в отношении NYT будут зависеть от того, опубликует ли газета опровержение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врач во время бронхоскопии у пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Вчера, 16:22
"Почему от вируса не погибло больше русских?": ответ найден
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияThe New York TimesВ мире
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