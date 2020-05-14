Посольство потребовало от NYT опровергнуть статью о коронавирусе в России

ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. Посольство РФ в США подтвердило, что направило в газету New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию, которая касалась касалась ситуации вокруг коронавируса в России.
"Подтверждаем отправку главреду НЙТ письма Посла с требованием разместить опровержение", - сообщила миссия в четверг.
Ранее New York Times разместила статью под названием: "Тайну коронавируса объяснили — в Москве 1700 дополнительных смертей". В статье со ссылкой на портал открытых данных московского правительства говорилось, что смертность в столице в апреле превысила средний показатель за последние пять лет на 1,7 тысячи.
Официально подсчитанных смертей от коронавируса в Москве на момент публикации было лишь 642, газета сделала вывод о "значительном занижении" статистики смертей от коронавируса властями, хотя портал открытых данных мэрии, на который она ссылалась, не сообщал о причинах смертей или причинах роста показателей. При этом газета признала, что во многих других странах зарегистрирован скачок смертности, совпавший по времени с пандемией.
Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что дальнейшие шаги в отношении NYT будут зависеть от того, опубликует ли газета опровержение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.