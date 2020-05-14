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2020-05-14T23:56
https://ria.ru/20200514/1571462446.html
Источник сообщил о задержании замглавы "Ленэнерго" после обысков
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РИА Новости

Источник сообщил о задержании замглавы "Ленэнерго" после обысков

21:18 14.05.2020 (обновлено: 23:56 14.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев"Ленэнерго"
Ленэнерго
© РИА Новости / Алексей Даничев
"Ленэнерго". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая — РИА Новости. Замглавы "Ленэнерго" Алексей Горячев задержан после обысков по делу о мошенничестве в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых органах.
"Замглавы "Ленэнерго" задержан после обысков по делу о мошенничестве", — сказал собеседник агентства.
По данным местных СМИ, заместитель по капитальному строительству генерального директора "Ленэнерго" Алексей Горячев задержан на двое суток. По информации СМИ, он может иметь отношение к мошенничеству на 80 миллионов рублей при строительстве инфраструктуры стадиона "Газпром Арена".
Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Госстройнадзор Санкт-Петербурга 29 декабря 2016 года выдал разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. После этого стадион был адаптирован под требования ФИФА, спортивную арену привели в соответствие с требованиями силовых ведомств. На стадионе, который, согласно данным на сайте ФК "Зенит", в декабре 2018 года получил название "Газпром Арена", летом прошли матчи чемпионата мира по футболу.
Сотрудник ФСИН
29 декабря 2018, 14:01
Обвиняемых в махинациях в "Ленэнерго" освободили по амнистии
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ЛенэнергоСанкт-ПетербургПроисшествия
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