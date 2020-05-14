Источник сообщил о задержании замглавы "Ленэнерго" после обысков

"Замглавы "Ленэнерго" задержан после обысков по делу о мошенничестве", — сказал собеседник агентства.

По данным местных СМИ, заместитель по капитальному строительству генерального директора "Ленэнерго" Алексей Горячев задержан на двое суток. По информации СМИ, он может иметь отношение к мошенничеству на 80 миллионов рублей при строительстве инфраструктуры стадиона "Газпром Арена".