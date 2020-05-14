Источник сообщил о задержании замглавы "Ленэнерго" после обысков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая — РИА Новости. Замглавы "Ленэнерго" Алексей Горячев задержан после обысков по делу о мошенничестве в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых органах.
"Замглавы "Ленэнерго" задержан после обысков по делу о мошенничестве", — сказал собеседник агентства.
По данным местных СМИ, заместитель по капитальному строительству генерального директора "Ленэнерго" Алексей Горячев задержан на двое суток. По информации СМИ, он может иметь отношение к мошенничеству на 80 миллионов рублей при строительстве инфраструктуры стадиона "Газпром Арена".
Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Госстройнадзор Санкт-Петербурга 29 декабря 2016 года выдал разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. После этого стадион был адаптирован под требования ФИФА, спортивную арену привели в соответствие с требованиями силовых ведомств. На стадионе, который, согласно данным на сайте ФК "Зенит", в декабре 2018 года получил название "Газпром Арена", летом прошли матчи чемпионата мира по футболу.
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