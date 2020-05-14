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2020-05-14T21:14
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Медведчук сравнил украинскую власть с "дойной коровой"
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РИА Новости

Медведчук сравнил украинскую власть с "дойной коровой"

21:14 14.05.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийГлава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Международный валютный фонд будет продолжать давить на власти Украины и "доить их как дойную корову" чтобы добиться своих целей, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Министерство финансов Украины сообщало, что правительство страны планирует завершить переговоры с МВФ о новой программе на этой неделе, формат ее еще обсуждается. Украина обсуждает с МВФ программу финансирования stand-by на сумму 5 миллиардов долларов в течение 2020-2021 годов.

"МВФ, познав сладость удовлетворения своих непонятных требований украинской властью в плане принятия законов о земле, о банках, будет и дальше доить эту дойную корову, которой является украинская власть, чтобы добиться идеального для себя результата. Несмотря на страшную ситуацию в экономике страны и ту страшную ситуацию, которая сложилась с коронавирусом как на Украине, так и во всем мире, МВФ цинично будет продолжать политику давления, уничтожения украинского народа", – цитирует в четверг Медведчука пресс-служба партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" на своем сайте.

По его словам, есть большие сомнения в том, что власти направят транш МВФ на восстановление экономики и оказание социальной помощи. "У меня есть огромные сомнения, что именно так произойдет. И произойдет ли вообще. Потому что, когда дается оценка банковскому закону, который принят, тому же закону о земле, Всемирный банк и МВФ не скрывают, что это им не подходит и что надо дальше совершенствовать эту правовую фазу, которая называется "введение земли сельскохозяйственного назначения как предмета купли-продажи", то есть в рыночные условия", – добавил он.
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Рада ранее приняла закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, первые два года землю смогут покупать только физические лица - граждане Украины, но не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года рынок откроется для украинских юридических лиц, которые на уровне с общинами смогут покупать не более 10 тысяч гектаров в одни руки. Иностранцы купить землю на Украине не смогут до проведения всеукраинского референдума. Принятие этого закона являлось одним из ключевых требований МВФ для предоставления новой кредитной программы Украине. Позже президент Владимир Зеленский подписал закон, он опубликован в официальной прессе.
В среду парламент принял закон, который сделает невозможным возврат Приватбанка его бывшему владельцу, украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Закон еще должен подписать президент. Принятие этого документа тоже является критически важным для продолжения сотрудничества Киева с Международным валютным фондом.
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Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеВиктор МедведчукМВФУкраинаВ мире
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