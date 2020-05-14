Медведчук сравнил украинскую власть с "дойной коровой"

"МВФ, познав сладость удовлетворения своих непонятных требований украинской властью в плане принятия законов о земле, о банках, будет и дальше доить эту дойную корову, которой является украинская власть, чтобы добиться идеального для себя результата. Несмотря на страшную ситуацию в экономике страны и ту страшную ситуацию, которая сложилась с коронавирусом как на Украине, так и во всем мире, МВФ цинично будет продолжать политику давления, уничтожения украинского народа", – цитирует в четверг Медведчука пресс-служба партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" на своем сайте.

По его словам, есть большие сомнения в том, что власти направят транш МВФ на восстановление экономики и оказание социальной помощи. "У меня есть огромные сомнения, что именно так произойдет. И произойдет ли вообще. Потому что, когда дается оценка банковскому закону, который принят, тому же закону о земле, Всемирный банк и МВФ не скрывают, что это им не подходит и что надо дальше совершенствовать эту правовую фазу, которая называется "введение земли сельскохозяйственного назначения как предмета купли-продажи", то есть в рыночные условия", – добавил он.