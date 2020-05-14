Ярославская область развернет 1127 коек для больных COVID-19 до конца мая

"Заболеваемость растет: если раньше выявлялось порядка 30-50 пациентов с коронавирусной инфекцией в день, то сейчас от 80 до 90. Мы создаем дополнительные места, чтобы быть готовыми к приему большого числа больных, если они будут. В целом до конца мая в регионе будет развернуто 1127 коек. Многие – с кислородной поддержкой в соответствии с приказом Минздрава", - подчеркнул Гулин. Он отметил, что кислородное обеспечение – это главное, в чем нуждаются сейчас пациенты в регионе.