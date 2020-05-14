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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T20:14
https://ria.ru/20200514/1571460197.html
В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570614785_0:0:2956:1663_1036x0_80_0_0_1bc89f3af75674cb1676a9cd87eed6c3.jpg
РИА Новости

В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

20:14 14.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время дезинфекции родильного отделения в Санкт-Петербурге
Медицинские работники во время дезинфекции родильного отделения в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Еще шесть пациентов с коронавирусной инфекцией, скончавшихся в Санкт-Петербурге, имели хронические заболевания, среди которых гипертоническая болезнь и заболевание головного мозга, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021 подтвердила 13 мая еще шесть смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
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Скончались женщины в возрасте 67, 85, 89 и 89 лет, мужчины 54 и 94 лет.
"Пациенты имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь, заболевания головного мозга, онкологическое заболевание. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19", - сообщает комитет.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге зарегистрированы 460 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе зарегистрированы 8945 случаев заражения COVID-19. Умерли 69 человек. Выздоровели 1899 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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