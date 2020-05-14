В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

Скончались женщины в возрасте 67, 85, 89 и 89 лет, мужчины 54 и 94 лет.

"Пациенты имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь, заболевания головного мозга, онкологическое заболевание. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19", - сообщает комитет.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге зарегистрированы 460 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе зарегистрированы 8945 случаев заражения COVID-19. Умерли 69 человек. Выздоровели 1899 человек.