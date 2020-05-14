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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T19:50
https://ria.ru/20200514/1571459081.html
В Пензенской области число излечившихся от коронавируса достигло 658
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_97d078b92cb2158ebe874c7b05b9d5cb.jpg
РИА Новости

В Пензенской области число излечившихся от коронавируса достигло 658

19:50 14.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 14 мая - РИА Новости. Свыше 100 пациентов выписаны в четверг после лечения коронавирусной инфекции в Пензенской области, общее число выздоровевших в регионе выросло до 658, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Сегодня выписаны 110 пациентов. Общее число выздоровевших - 658", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Всего в области лабораторно подтверждены 924 случая коронавируса. Скончались 10 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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