В Пензенской области число излечившихся от коронавируса достигло 658

САРАТОВ, 14 мая - РИА Новости. Свыше 100 пациентов выписаны в четверг после лечения коронавирусной инфекции в Пензенской области, общее число выздоровевших в регионе выросло до 658, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Сегодня выписаны 110 пациентов. Общее число выздоровевших - 658", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Всего в области лабораторно подтверждены 924 случая коронавируса. Скончались 10 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.