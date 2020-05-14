МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Флоранс Парли, в ходе которого обсуждались меры противодействия распространению коронавируса, сообщает Минобороны РФ.
"Обсуждены меры противодействия распространению коронавируса COVID-2019, двустороннее взаимодействие по военной линии, вопросы контроля над вооружениями", - говорится в сообщении.
Кроме того, Шойгу договорился с французской коллегой организовать работу экспертных групп по безопасности и взаимные визиты кораблей в порты двух стран.
Добавляется, что министры обменялись мнениями по обстановке на Европейском континенте, ситуации в Ближневосточном регионе и на Севере Африки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.