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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T20:04
https://ria.ru/20200514/1571458747.html
Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569133965_0:115:3232:1933_1036x0_80_0_0_032f89d074e5471bc66f2b53f536dcc3.jpg
РИА Новости

Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции

19:46 14.05.2020 (обновлено: 20:04 14.05.2020)
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на заседании Совета Федерации
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на заседании Совета Федерации
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Флоранс Парли, в ходе которого обсуждались меры противодействия распространению коронавируса, сообщает Минобороны РФ.
"Обсуждены меры противодействия распространению коронавируса COVID-2019, двустороннее взаимодействие по военной линии, вопросы контроля над вооружениями", - говорится в сообщении.
Кроме того, Шойгу договорился с французской коллегой организовать работу экспертных групп по безопасности и взаимные визиты кораблей в порты двух стран.
Добавляется, что министры обменялись мнениями по обстановке на Европейском континенте, ситуации в Ближневосточном регионе и на Севере Африки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияФлоранс ПарлиКоронавирусыМинистерство обороны ФранцииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуФранцияВ мире
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