МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Министр обороны России Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Флоранс Парли , в ходе которого обсуждались меры противодействия распространению коронавируса, сообщает Минобороны РФ.

"Обсуждены меры противодействия распространению коронавируса COVID-2019, двустороннее взаимодействие по военной линии, вопросы контроля над вооружениями", - говорится в сообщении.

Кроме того, Шойгу договорился с французской коллегой организовать работу экспертных групп по безопасности и взаимные визиты кораблей в порты двух стран.

Добавляется, что министры обменялись мнениями по обстановке на Европейском континенте, ситуации в Ближневосточном регионе и на Севере Африки.