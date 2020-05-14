ООН призвала Ливан и Израиль избегать напряженности в пограничной зоне

"В то время как мы все противостоим пандемии коронавируса и считаем это первоочередным, мы не должны забывать о необходимости соблюдения тишины и стабильности на всей протяженности голубой линии. Как показывает последнее происшествие на границе, недоразумение может привести к эскалации", - сказал Де Кол на внеплановой встрече высокопоставленных офицеров армий Ливана и Израиля при посредничестве ООН в штаб-квартире миротворцев в южном Ливане.