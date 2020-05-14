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2020-05-14T19:33
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ООН призвала Ливан и Израиль избегать напряженности в пограничной зоне
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РИА Новости

ООН призвала Ливан и Израиль избегать напряженности в пограничной зоне

19:33 14.05.2020
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Архивное фото
БЕЙРУТ, 14 мая - РИА Новости. Командующий Временными силами ООН в Ливане Стефано Де Кол призвал командования армии Ливана и Израиля соблюдать стабильность на всей линии разграничения между государствами, последние события на границе глава миротворческих сил призвал считать "недопониманием", сообщается в полученной РИА Новости копии заявления пресс-службы ВСООНЛ.
Ранее в ливанских СМИ появились сообщения о группе израильских военных, которая нарушила границу и вела патрулирование на территории Ливана в районе поселения Эдейси, куда прибыли ливанские военные. Прямого конфликта удалось избежать благодаря вмешательству миротворческих сил. В среду армия Ливана заявляла о многочисленных нарушениях воздушного пространства страны со стороны Израильских ВВС, в небе над Бейрутом вновь долгое время выполнял разведывательный полет израильский БПЛА.
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"В то время как мы все противостоим пандемии коронавируса и считаем это первоочередным, мы не должны забывать о необходимости соблюдения тишины и стабильности на всей протяженности голубой линии. Как показывает последнее происшествие на границе, недоразумение может привести к эскалации", - сказал Де Кол на внеплановой встрече высокопоставленных офицеров армий Ливана и Израиля при посредничестве ООН в штаб-квартире миротворцев в южном Ливане.
Командующий ВСООНЛ призвал в полной мере использовать эффективный элемент связи посредством командования миротворческих сил, в рамках которой трехсторонние встречи являются важными и необходимыми для сохранения стабильности в пограничной зоне между двумя государствами.
Согласно заявлению миротворцев, в ходе встречи стороны затронули тему нарушений воздушных и сухопутных границ и другие моменты, связанные с соблюдением резолюции СБ ООН 1701 от 2006 года.
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