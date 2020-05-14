Не вникавшего в новости петербуржца оштрафовали за прогулку в парке

"Макаров оштрафован за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 23 апреля Макаров находился в Приморском парке Победы. В суде он пояснил, что вышел гулять с женой, об ограничительных мерах знал, но новости старался не слушать. Кроме того, житель города пожаловался суду, что другие люди тоже гуляли в парке.