Не вникавшего в новости петербуржца оштрафовали за прогулку в парке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Петроградский районный суд оштрафовал жителя Петербурга Юрия Макарова за прогулку в парке Победы в период ограничений из-за коронавируса, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
"Макаров оштрафован за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 23 апреля Макаров находился в Приморском парке Победы. В суде он пояснил, что вышел гулять с женой, об ограничительных мерах знал, но новости старался не слушать. Кроме того, житель города пожаловался суду, что другие люди тоже гуляли в парке.
Суд счел позицию Макарова неубедительной и назначил ему штраф в 2 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что в Петербурге до 30 апреля запрещается посещение парков, садов, скверов, детских и спортивных площадок. Исключение сделано для дежурных групп детских садов.
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