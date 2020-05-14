Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T19:11
https://ria.ru/20200514/1571456668.html
Не вникавшего в новости петербуржца оштрафовали за прогулку в парке
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570924484_0:227:2995:1912_1036x0_80_0_0_b01c335e6fab2e28eeb547465c2aec1b.jpg
РИА Новости

Не вникавшего в новости петербуржца оштрафовали за прогулку в парке

19:11 14.05.2020
1091
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛюди переходят дорогу на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге
Люди переходят дорогу на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Петроградский районный суд оштрафовал жителя Петербурга Юрия Макарова за прогулку в парке Победы в период ограничений из-за коронавируса, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
"Макаров оштрафован за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения)", - говорится в сообщении.
Сотрудники коммунальной службы проводят санитарную обработку парадной в Санкт-Петербурге
10 мая, 12:32Распространение нового коронавируса
В Петербурге штраф за отсутствие маски составит четыре тысячи рублей
Отмечается, что 23 апреля Макаров находился в Приморском парке Победы. В суде он пояснил, что вышел гулять с женой, об ограничительных мерах знал, но новости старался не слушать. Кроме того, житель города пожаловался суду, что другие люди тоже гуляли в парке.
Суд счел позицию Макарова неубедительной и назначил ему штраф в 2 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что в Петербурге до 30 апреля запрещается посещение парков, садов, скверов, детских и спортивных площадок. Исключение сделано для дежурных групп детских садов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
18510724
Обсудить 3
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Санкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Мужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии
США предупредили о вреде помощи по COVID-19 от "некоторых стран"
Лаборатория для тестирования на коронавирус
Собянин пояснил порядок массового тестирования на антитела к коронавирусу
Пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
Названы самые опасные хронические заболевания при COVID-19
Медицинские работники во время дезинфекции родильного отделения в Санкт-Петербурге
В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
Разделение крови на компоненты в лаборатории
Ученые нашли лекарство от коронавируса
Медик в защитной маске выходит из дома в Эверетте, штат Массачусетс
Ученые раскритиковали сравнение смертности от COVID-19 и гриппа в США
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту на пересечении Варшавского шоссе с МКАД
В Москве водителям отменили штрафы за ошибку при оформлении пропуска
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Доктор Мясников пожаловался на "дебилов"
Человек в маске едет на пароме через реку Янцзы в Ухане, Китай
Власти Китая отказали в медпомощи российскому моряку на фоне COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал про "свет в конце тоннеля" в борьбе с COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин разъяснил правило ношения масок и перчаток на улице
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин сообщил о большом количестве зараженных коронавирусом в Москве
Сдача донорской плазмы в Москве
Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови
Объявление о необходимости соблюдать дистанцию в связи с коронавирусной инфекцией на остановке в Ялте
Эксперт оценил влияние домашних животных на распространение COVID-19
Шатер для сдачи анализа на коронавирус
В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12В Забайкалье зафиксировали 32 новых случая COVID-19
06:08Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире
06:06В ФМБА рассказали о результатах лечения плазмой пациентов с COVID-19
06:03В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19
05:59В Приморье власти договорились о росте трафика на границе с КНР
05:54Эксперт рассказал о новом способе мошенничества в интернете
05:50В Южной Корее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч
05:47В Китае за сутки выявили 15 случаев COVID-19
05:46В ЕАО умер второй пациент с COVID-19
05:43На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
05:40Медик разъяснил методику оценки смертности от COVID-19
05:36Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19
05:31Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски
05:31Эксперты рассказали, как правильно питаться на самоизоляции
05:25В Токио роботы начали обслуживать заболевших COVID-19
05:21Austrian Airlines против идеи оставлять пустым среднее место в самолете
05:18Исследование: треть россиян работают на самоизоляции и в свободное время
05:08Врач ЦКБ заявил, что эпидемия COVID-19 в России продлится все лето
05:01В работе YouTube произошел сбой
05:01Эксперт рассказал, когда магазины вернутся к скидкам на продукты
Лента новостейМолния