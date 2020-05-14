Минздрав назвал регионы, наиболее нуждающиеся в средствах защиты

Турчак также напомнил, что ЕР в ходе федеральной акции "Спасибо врачам" уже передала 200 автомобилей в медучреждения по всей стране. Через волонтерские центры медики в регионах получили несколько миллионов масок, а специалисты, работающие в красной зоне - порядка 360 тысяч продуктовых наборов к чаю.