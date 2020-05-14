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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T18:59
https://ria.ru/20200514/1571455955.html
Минздрав назвал регионы, наиболее нуждающиеся в средствах защиты
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571428502_0:0:3382:1903_1036x0_80_0_0_4aa311559f98e262f49af0fa011ed0ac.jpg
РИА Новости

Минздрав назвал регионы, наиболее нуждающиеся в средствах защиты

18:58 14.05.2020 (обновлено: 18:59 14.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПассажир в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажир в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Медики Смоленской и Самарской областей, а также Северной Осетии, Дагестана и ряда других регионов наиболее нуждаются в помощи со средствами индивидуальной защиты, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Министр здравоохранения РФ в четверг провел онлайн-совещание с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, рассказали в пресс-службе правящей партии.
"Глава Минздрава озвучил регионы, где помощь медикам со средствами индивидуальной защиты сейчас наиболее актуальна - это Смоленская область, Северная Осетия, Дагестан, Нижегородская область, Самарская область, Ингушетия, Красноярский край, Забайкальский край и Еврейская автономная область", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев в своих соцсетях сообщил, что партия собрала 402 миллиона рублей членских взносов и благотворительных пожертвований, которые направит на помощь медикам и людям в трудной ситуации. По его словам, по согласованию с Минздравом, партия закупает реанимобили с аппаратами ИВЛ, которые будут переданы наиболее нуждающимся регионам, также ЕР намерена помочь со средствами индивидуальной защиты. Уже на следующей неделе волонтеры будут бесплатно раздавать маски людям во всех регионах РФ.
"Во многих регионах сейчас вводится масочный режим, чтобы минимизировать распространение вируса в период завершения режима самоизоляции. В связи с этим волонтерские центры партии в некоторых регионах, например Ленинградской области, Мурманской области и других, уже бесплатно раздают гражданам наборы индивидуальной защиты - перчатки и маски. Эту работу мы будем масштабировать - уже со следующей недели волонтерские центры во всех регионах приступят к этой работе", - добавил Турчак.
Турчак также напомнил, что ЕР в ходе федеральной акции "Спасибо врачам" уже передала 200 автомобилей в медучреждения по всей стране. Через волонтерские центры медики в регионах получили несколько миллионов масок, а специалисты, работающие в красной зоне - порядка 360 тысяч продуктовых наборов к чаю.
В свою очередь, Мурашко оценил вклад "Единой России" в помощь гражданам в период пандемии и поблагодарил партию за помощь медработникам и "высокую гражданскую ответственность".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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