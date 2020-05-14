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2020-05-14T18:36
https://ria.ru/20200514/1571452965.html
Росстат отметил замедление роста цен на крупы и овощи
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РИА Новости

Росстат отметил замедление роста цен на крупы и овощи

18:36 14.05.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовПрилавок с овощами на Даниловском рынке в Москве
Прилавок с овощами на Даниловском рынке в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Прилавок с овощами на Даниловском рынке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Рост цен на основные крупы и овощи в России с 7 по 12 мая замедлился, например, гречка подорожала на 1,3%, в свою очередь, сахар подешевел на 0,2%, продолжилось и снижение цен на помидоры и огурцы, следует из сообщения Росстата.
"За период с 7 по 12 мая 2020 года среди продовольственных товаров более всего выросли цены на крупу гречневую - на 1,3%. Подорожание на 3,5% и более отмечено в 13 субъектах Российской Федерации, самое заметное в Республике Алтай и Ивановской области - на 5,4%", - говорится в сообщении.
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При этом в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре она подешевела на 3,3%, Северной Осетии-Алании - на 2,9%. За предыдущий период, с 28 апреля по 6 мая, рост цен на гречку составил 2,6%.
Среди остальных продуктов питания с 7 по 12 мая выросли цены на шлифованный рис (на 1%), черный чай (на 0,4%), подсолнечное масло, пшеничную муку, вермишель, макаронные изделия и шоколадные конфеты (на 0,3%), мясные консервы, овощные консервы для детского питания, ржаной хлеб и соль (на 0,2%).
Одновременно цены на мясо кур снизились на 1%, куриные яйца - на 0,9%, сахар-песок и маргарин подешевели на 0,2%, свинина, колбасы, мясные консервы для детского питания, печенье - на 0,1%.
"Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,8%, в том числе на картофель - 2,3%, яблоки - 1,9%, капусту белокочанную - 1,8%, лук репчатый - 1,5%, морковь - 1,2%. В то же время огурцы стали дешевле на 3,3%, помидоры - на 2,2%", - добавляет Росстат.
Для сравнения, за предыдущий период сахар дорожал на 0,1%, рис - на 1,8%, картофель - на 4,6%, капуста - на 2,9%, лук - на 4,5%, морковь - на 2,7%, яблоки - на 2,1%. Яйца тогда подешевели на 0,9%.
Салат
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РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
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