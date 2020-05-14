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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T18:33
https://ria.ru/20200514/1571451491.html
"Единая Россия" направит 402 миллиона рублей на помощь медикам
https://cdn22.img.ria.ru/images/156353/83/1563538392_0:235:2994:1919_1036x0_80_0_0_c565836e0ded12fec2b3122b4ffb8431.jpg
РИА Новости

"Единая Россия" направит 402 миллиона рублей на помощь медикам

18:24 14.05.2020 (обновлено: 18:33 14.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий СысоевУчастники съезда партии "Единая Россия"
Участники съезда партии Единая Россия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. "Единая Россия" собрала 402 миллиона рублей членских взносов и благотворительных пожертвований, которые направит на помощь медикам и людям в трудной ситуации, сообщил глава партии Дмитрий Медведев в социальных сетях.
"На сегодняшний день "Единая Россия" собрала 402 миллиона рублей в виде членских взносов и благотворительных пожертвований. Эти средства мы направляем, прежде всего, на оказание помощи медикам и людям, оказавшимся в особенно трудной ситуации", - написал Медведев.
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По его словам, по согласованию с Минздравом партия закупает реанимобили с аппаратами ИВЛ, которые будут переданы наиболее нуждающимся регионам, также ЕР намерена помочь со средствами индивидуальной защиты.
"Закупим и передадим защитные костюмы для медиков в регионы с наибольшим количеством инфицированных. Часть средств направляем на покупку защитных масок и перчаток. Уже на следующей неделе начнем их бесплатно раздавать людям с помощью наших волонтерских центров во всех регионах", - добавил Медведев.
Глава партии напомнил, что уже с первых дней распространения инфекции ЕР начала оказывать помощь людям - так, к 14 мая регионы получили 1,5 миллиона медицинских масок, 1 миллион перчаток и 30 тысяч флаконов антисептических растворов, также партия приобрела более 200 автомобилей LADA, продуктовые наборы для 360 тысяч медицинских сотрудников и более 6 тысяч единиц оргтехники.
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"Наша задача – сделать все возможное, чтобы минимизировать распространение вируса, помочь медикам и людям, защитить их от болезни. Поэтому будем продолжать эту работу", - подчеркнул Медведев.
Как отметили в партии, сам он также перечислил собственные средства.
Медведев был инициатором идеи перечислить месячную зарплату на помощь медикам, призвал сделать это членов партии. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил членам партии, занимающим руководящие или выборные должности, уплатить членские взносы в размере месячной зарплаты. Он пояснил, что эти взносы пойдут на приобретение больницами средств индивидуальной защиты, а также на обеспечение учащихся техническими средствами удаленного обучения. Как сообщали в пресс-службе ЕР, средства на оказание помощи медикам и гражданам перечислили Турчак, член бюро высшего совета партии Сергей Чемезов, а также депутаты Госдумы Александр Карелин, Иван Демченко, Владимир Зотов, Григорий Аникеев и ряд других парламентариев. Больше всего средств собрали региональные отделения партии в Белгородской области и Краснодарском крае.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий МедведевЕдиная РоссияАндрей ТурчакОбщество
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