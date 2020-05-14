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2020-05-14T17:36
https://ria.ru/20200514/1571447492.html
Захарова раскритиковала планы США по оружейному эмбарго против Ирана
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РИА Новости

Захарова раскритиковала планы США по оружейному эмбарго против Ирана

17:36 14.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Планы США ввести бессрочное оружейное эмбарго в отношении Ирана не имеют перспектив, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Упорное расшатывание СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе) за счет новых антииранских идей, к числу которых относится и предложение ввести против Ирана бессрочное оружейное эмбарго, просто не делает чести США. Понятно, что перспектив этот курс не имеет", - сказала Захарова на брифинге.
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"А усилия тех участников СВПД, которые сохранили подлинную всестороннюю приверженность ядерной сделке, продолжают бороться за ее сохранение и устойчивое выполнение, эти усилия будут продолжены. На этот счет в Вашингтоне не должно быть никаких сомнений", - указала она.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что действующий особый режим поставок вооружений и военной техники в Иран по прошествии пятилетнего срока должен истечь и отклонений от этого решения быть не может. В то же время госсекретарь Майк Помпео отмечал, что США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая.
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