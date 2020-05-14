Захарова раскритиковала планы США по оружейному эмбарго против Ирана

"А усилия тех участников СВПД, которые сохранили подлинную всестороннюю приверженность ядерной сделке, продолжают бороться за ее сохранение и устойчивое выполнение, эти усилия будут продолжены. На этот счет в Вашингтоне не должно быть никаких сомнений", - указала она.