В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 14 мая - РИА Новости. Семилетний ребенок есть в числе 45 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число зарегистрированных случаев в регионе выросло до 924, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 14 мая. Подтвержденных случаев COVID-19 - 924. Новых выявленных - 45. Пациенты - от 23 до 91 года, один семилетний ребенок", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 21 новый случай зарегистрировали в Пензе, четыре - в Городищенском, по три - в Лунинском, Нижнеломовском и Спасском районах области, по два - в ЗАТО город Заречный и Бессоновском районе, по одному - еще в семи районах области.
К 13 мая в области скончались 10 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 548.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.