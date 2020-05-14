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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T17:35
https://ria.ru/20200514/1571447427.html
В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1036x0_80_0_0_057dd5427992e5487d1fe1195b8cc9f7.jpg
РИА Новости

В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

17:36 14.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 14 мая - РИА Новости. Семилетний ребенок есть в числе 45 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число зарегистрированных случаев в регионе выросло до 924, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 14 мая. Подтвержденных случаев COVID-19 - 924. Новых выявленных - 45. Пациенты - от 23 до 91 года, один семилетний ребенок", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
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Она уточнила, что 21 новый случай зарегистрировали в Пензе, четыре - в Городищенском, по три - в Лунинском, Нижнеломовском и Спасском районах области, по два - в ЗАТО город Заречный и Бессоновском районе, по одному - еще в семи районах области.
К 13 мая в области скончались 10 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 548.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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