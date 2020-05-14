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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T17:38
https://ria.ru/20200514/1571447176.html
Во Франции разгорелась полемика вокруг слов Хадсона о вакцине от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571443685_0:320:3071:2047_1036x0_80_0_0_e6904c3eec7fa0443f8098c19379c52a.jpg
РИА Новости

Во Франции разгорелась полемика вокруг слов Хадсона о вакцине от COVID-19

17:31 14.05.2020 (обновлено: 17:38 14.05.2020)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкПрохожие на площаде Трокадеро в Париже
Прохожие на площаде Трокадеро в Париже
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Прохожие на площаде Трокадеро в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 14 мая - РИА Новости. Во Франции разгорелась полемика вокруг заявления главы французского фармацевтического гиганта Sanofi о том, что в случае успеха в разработке вакцины от коронавируса доступ к ней первыми получат жители США.
Глава компании Пол Хадсон в интервью агентству Bloomberg заявил, что "власти США имеют право на самый большой предзаказ, поскольку они взяли на себя риск". Он пояснил свои слова, сказав, что США "инвестировали в попытку и в защиту своего населения, в перезапуск экономики".
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Ранее в феврале сообщалось, что Sanofi и американский минздрав объединили усилия по поиску вакцины от COVID-19.
Слова Хадсона вызвали оживленную полемику во Франции, тем более, что президент страны Эммануэль Макрон неоднократно заявлял, что доступ к лекарству от коронавируса должен быть равным и универсальным.
Как заявила в четверг в эфире радиостанции Sud Radio госсекретарь при министерстве экономики Франции Аньес Панье-Рюнаше, "недопустимо, чтобы какая-либо из стран имела привилегированный доступ (к вакцине) под денежным предлогом".
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"Немыслимо, чтобы компания, штаб-квартира которой находится во Франции и которая получает (здесь) налоговые льготы, поставляла вакцину в США прежде, чем нам. Вы должны действовать", - написал в Twitter глава региона О-де-Франс Ксавье Бертран, обращаясь к Макрону.
В свою очередь депутат от французской Соцпартии Оливье Фор, также в Twitter, написал, что "ни одна французская компания не должна иметь возможность играть против нашего (французского) суверенитета в области здравоохранения, не подвергаясь национализации".
Слова руководителя Sanofi не остались без внимания и на самом высшем уровне во Франции. Как передает газета Liberation, президент Макрон, а также все, кто работает над тем, чтобы победить вирус, были взволнованы такими заявлениями. Французский лидер напомнил, что вакцина не должна подчиняться законам рынка. По информации издания, в начале следующей недели Макрон примет представителей Sanofi для обсуждения ситуации с вакциной.
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Наконец, президент Sanofi France Оливье Божилло, комментируя для портала France Info заявления своего коллеги, отметил, что "если Sanofi разработает эффективную вакцину против COVID-19, она будет, несомненно, доступна всем". Он подчеркнул, что Европе необходимо последовать примеру США и ускорить разрешение регламентных вопросов, а также помочь инвестициями. "Если все будет развиваться именно таким образом, нет никакого резона в том, чтобы вакцина не была доступна одновременно и в США, и в Европе", - заключил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство экономики ФранцииSanofiФранцияВ мире
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