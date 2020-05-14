Крупнейшая фракция ЕП пригрозила заблокировать новый бюджет Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 14 мая - РИА Новости, Мария Князева. Крупнейшая фракция Крупнейшая фракция Европарламента - EPP грозит наложить вето на новый семилетний финансовый план Евросоюза , если члены парламента не будут активно участвовать в создании нового фонда восстановления Европы от кризиса, говорится в сообщении фракции.

"EPP пригрозила наложить вето на долгосрочный бюджетный план ЕС, если Европейский парламент не будет играть ключевую роль в разработке фонда восстановления", - говорится в сообщении партии, на которую приходится 187 мандатов из 705 в ЕП.

Без одобрения большинства депутатов Европарламента бюджет ЕС не может быть утверждён.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В ЕС на ввиду этого были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни. Некоторые страны уже начали ослаблять карантинные меры.

Одна экономика ЕС серьезно пострадала от борьбы с пандемией. При этом в очень серьезном положении, требующем финансовой поддержки, оказался далеко не один экономический сектор. В связи с этим Евросоюз на национальном и наднациональном уровнях заявил о мерах поддержки экономики, объем которых в случае его полной реализации может составить несколько триллионов евро.

Кроме того, власти ЕС предложили создать специальный фонд восстановления от кризиса, который должен будет задействовать и средства совместного бюджета ЕС.

Евросоюзу также необходимо определиться с параметрами многолетнего финансового плана на 2021-2027 годы, с учётом которого затем будут составляться годовые общие бюджеты ЕС. Ранее, в феврале, еще до острой фазы кризиса коронавируса в союзе, на специальном саммите, посвящённом многолетнему финансовому плану, страны ЕС договориться не смогли.