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2020-05-14T17:30
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Крупнейшая фракция ЕП пригрозила заблокировать новый бюджет Евросоюза
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РИА Новости

Крупнейшая фракция ЕП пригрозила заблокировать новый бюджет Евросоюза

17:30 14.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 14 мая - РИА Новости, Мария Князева. Крупнейшая фракция Европарламента - EPP грозит наложить вето на новый семилетний финансовый план Евросоюза, если члены парламента не будут активно участвовать в создании нового фонда восстановления Европы от кризиса, говорится в сообщении фракции.
"EPP пригрозила наложить вето на долгосрочный бюджетный план ЕС, если Европейский парламент не будет играть ключевую роль в разработке фонда восстановления", - говорится в сообщении партии, на которую приходится 187 мандатов из 705 в ЕП.
Логотип на здании Европарламента в Брюсселе
12 мая, 17:35Распространение нового коронавируса
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Без одобрения большинства депутатов Европарламента бюджет ЕС не может быть утверждён.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В ЕС на ввиду этого были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни. Некоторые страны уже начали ослаблять карантинные меры.
Одна экономика ЕС серьезно пострадала от борьбы с пандемией. При этом в очень серьезном положении, требующем финансовой поддержки, оказался далеко не один экономический сектор. В связи с этим Евросоюз на национальном и наднациональном уровнях заявил о мерах поддержки экономики, объем которых в случае его полной реализации может составить несколько триллионов евро.
Кроме того, власти ЕС предложили создать специальный фонд восстановления от кризиса, который должен будет задействовать и средства совместного бюджета ЕС.
Евросоюзу также необходимо определиться с параметрами многолетнего финансового плана на 2021-2027 годы, с учётом которого затем будут составляться годовые общие бюджеты ЕС. Ранее, в феврале, еще до острой фазы кризиса коронавируса в союзе, на специальном саммите, посвящённом многолетнему финансовому плану, страны ЕС договориться не смогли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Женщина у здания Европейского парламента в Брюсселе
22 февраля, 08:00
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ЕвропарламентЕвросоюзЭкономика
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