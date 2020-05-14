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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T17:19
https://ria.ru/20200514/1571445921.html
В Иркутской области произвели выплаты медикам, работающим с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Иркутской области произвели выплаты медикам, работающим с COVID-19

17:19 14.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
ИРКУТСК, 14 мая - РИА Новости. Стимулирующие выплаты медикам Приангарья, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусом, произведены из средств федерального и регионального бюджетов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Решение о стимулирующих надбавках медработникам было принято на федеральном и региональном уровнях. Президент РФ Владимир Путин в апреле предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, а также водителям скорой помощи, которые напрямую работают с зараженными коронавирусом. В Иркутской области по поручению главы региона Игоря Кобзева было принято решение о двойной оплате медикам, непосредственно оказывающим помощь больным и контактным лицам, а также работникам, проводящим лабораторную диагностику COVID-19.
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"На сегодняшний день стимулирующие выплаты всем, кто работает с коронавирусной инфекцией, уже произведены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время в Иркутской области 796 медработников получили в общей сложности 20,5 миллиона рублей за счет средств федерального и регионального бюджетов.
По вопросам выплат для медиков на базе регионального министерства здравоохранения открыта "горячая линия".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Ярослав Нилов
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