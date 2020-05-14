В Иркутской области произвели выплаты медикам, работающим с COVID-19

Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото

Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи

ИРКУТСК, 14 мая - РИА Новости. Стимулирующие выплаты медикам Приангарья, которые работают с пациентами, зараженными Стимулирующие выплаты медикам Приангарья, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусом , произведены из средств федерального и регионального бюджетов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Решение о стимулирующих надбавках медработникам было принято на федеральном и региональном уровнях. Президент РФ Владимир Путин в апреле предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, а также водителям скорой помощи, которые напрямую работают с зараженными коронавирусом. В Иркутской области по поручению главы региона Игоря Кобзева было принято решение о двойной оплате медикам, непосредственно оказывающим помощь больным и контактным лицам, а также работникам, проводящим лабораторную диагностику COVID-19.

"На сегодняшний день стимулирующие выплаты всем, кто работает с коронавирусной инфекцией, уже произведены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в Иркутской области 796 медработников получили в общей сложности 20,5 миллиона рублей за счет средств федерального и регионального бюджетов.

По вопросам выплат для медиков на базе регионального министерства здравоохранения открыта "горячая линия".