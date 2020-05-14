Число случаев COVID-19 в Таджикистане достигло 907

ДУШАНБЕ, 14 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Число заболевших с выявленным коронавирусом в Таджикистане выросло на 106 человек, достигнув 907, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.
"За сутки число зараженных коронавирусом выросло на 106 человек, и общее число заболевших в стране достигло 907 человека, число умерших увеличилось на шесть человек, достигнув 29 человек", - сообщил в четверг собеседник агентства.
По его словам, на четверг 4299 человек находятся под наблюдением врачей, в течение последних суток 403 человека были выписаны домой после выздоровления из медучреждений здравоохранения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
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