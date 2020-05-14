Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T17:09
https://ria.ru/20200514/1571444924.html
Число случаев COVID-19 в Таджикистане достигло 907
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152354_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_01c716523e7b89441deea9622f0f5459.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в Таджикистане достигло 907

17:09 14.05.2020
985
© РИА Новости / Илья ПиталевКонтейнер для биоматериала
Контейнер для биоматериала
© РИА Новости / Илья Питалев
ДУШАНБЕ, 14 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Число заболевших с выявленным коронавирусом в Таджикистане выросло на 106 человек, достигнув 907, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.
"За сутки число зараженных коронавирусом выросло на 106 человек, и общее число заболевших в стране достигло 907 человека, число умерших увеличилось на шесть человек, достигнув 29 человек", - сообщил в четверг собеседник агентства.
По его словам, на четверг 4299 человек находятся под наблюдением врачей, в течение последних суток 403 человека были выписаны домой после выздоровления из медучреждений здравоохранения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
101010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗТаджикистанВ мире
Рекомендуем
Кадр из шоу Кто хочет стать миллионером телеканала ITV
Герой "Кто хочет стать миллионером" угадал финальный ответ, но не выиграл
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Пробирка с тестом на коронавирус
В Таджикистане число больных COVID-19 превысило 800
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
В России обнаружили новое клиническое проявление коронавируса
Шатер для сдачи анализа на коронавирус
В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу
Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус в Сколково
Число случаев COVID-19 в Таджикистане достигло 720
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Гульнара Каримова
Узбекистан вернул из Франции активы Гульнары Каримовой
Разделение крови на компоненты в лаборатории
Ученые нашли лекарство от коронавируса
Сотрудники НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
Проценко объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России
Сотрудник НИИ в лаборатории
Академик рассказал о "военном" сценарии вакцинации от коронавируса
Истребители МиГ-29 на авиационном параде
В России повторно проведут авиационную часть празднования Дня Победы
Продажа медицинских масок в автомате
Власти Москвы купили крупнейшего производителя масок в России
Коронавирус
Почему не все люди болеют COVID-19? Поиск причин привел к ДНК
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире
06:06В ФМБА рассказали о результатах лечения плазмой пациентов с COVID-19
06:03В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19
05:59В Приморье власти договорились о росте трафика на границе с КНР
05:54Эксперт рассказал о новом способе мошенничества в интернете
05:50В Южной Корее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч
05:47В Китае за сутки выявили 15 случаев COVID-19
05:46В ЕАО умер второй пациент с COVID-19
05:43На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
05:40Медик разъяснил методику оценки смертности от COVID-19
05:36Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19
05:31Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски
05:31Эксперты рассказали, как правильно питаться на самоизоляции
05:25В Токио роботы начали обслуживать заболевших COVID-19
05:21Austrian Airlines против идеи оставлять пустым среднее место в самолете
05:18Исследование: треть россиян работают на самоизоляции и в свободное время
05:08Врач ЦКБ заявил, что эпидемия COVID-19 в России продлится все лето
05:01В работе YouTube произошел сбой
05:01Эксперт рассказал, когда магазины вернутся к скидкам на продукты
04:53Эксперт рассказал, как распознать фейковый сайт по детским выплатам
Лента новостейМолния