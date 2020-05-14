Президент Латвии раскритиковал жителей страны, отмечающих День Победы

РИГА, 14 мая — РИА Новости. Президент Президент Латвии Эгилс Левитс усомнился в патриотизме жителей республики, которые отмечают День Победы над фашизмом 9 мая.

Разгром нацизма официально отмечается в Латвии 8 мая — по западноевропейскому образцу. При этом сотни тысяч жителей страны отмечают День Победы 9 мая.

"Нужно задуматься, стоит ли людям, которые живут в этой стране и считают себя ее патриотами, отмечать этот день", — сказал президент на пресс-конференции.

Он призвал тех, кто хочет почтить память павших во Второй мировой войне, делать это 8 мая и 11 ноября, в День Лачплесиса (день памяти героев, погибших при освобождении Латвии от германских войск в 1919 году).

"В Латвии в отличие от Западной Европы одна оккупационная власть сменила другую", — утверждает президент.

Ежегодно у памятника Освободителям в Риге 9 мая собирается около 200 тысяч человек - при населении города в 700 тысяч. Правительство Латвии призывает не отмечать победу над фашизмом 9 мая, которую в этот день отмечают в странах бывшего СССР, так как считает советские войска оккупационными.