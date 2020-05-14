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2020-05-14T18:29
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Президент Латвии раскритиковал жителей страны, отмечающих День Победы
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РИА Новости

Президент Латвии раскритиковал жителей страны, отмечающих День Победы

16:59 14.05.2020 (обновлено: 18:29 14.05.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Латвии Эгилс Левитс
Президент Латвии Эгилс Левитс
© Sputnik
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Президент Латвии Эгилс Левитс. Архивное фото
РИГА, 14 мая — РИА Новости. Президент Латвии Эгилс Левитс усомнился в патриотизме жителей республики, которые отмечают День Победы над фашизмом 9 мая.
Разгром нацизма официально отмечается в Латвии 8 мая — по западноевропейскому образцу. При этом сотни тысяч жителей страны отмечают День Победы 9 мая.
Город Рига
9 мая, 14:4175 лет Великой Победы
В Риге к монументу Освободителям пришли десятки человек
"Нужно задуматься, стоит ли людям, которые живут в этой стране и считают себя ее патриотами, отмечать этот день", — сказал президент на пресс-конференции.
Он призвал тех, кто хочет почтить память павших во Второй мировой войне, делать это 8 мая и 11 ноября, в День Лачплесиса (день памяти героев, погибших при освобождении Латвии от германских войск в 1919 году).
"В Латвии в отличие от Западной Европы одна оккупационная власть сменила другую", — утверждает президент.
Ежегодно у памятника Освободителям в Риге 9 мая собирается около 200 тысяч человек - при населении города в 700 тысяч. Правительство Латвии призывает не отмечать победу над фашизмом 9 мая, которую в этот день отмечают в странах бывшего СССР, так как считает советские войска оккупационными.
Страны Балтии постоянно заявляют, что СССР оккупировал их в 1940 году. Позиция России состоит в том, что термин "оккупация" здесь не может использоваться: как пояснял МИД, присоединение Прибалтики к Советскому Союзу соответствовало нормам международного права того времени, между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а войска были введены с явно выраженного согласия тогдашних законных властей этих республик. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением немецкой оккупации в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.
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Эгилс ЛевитсДень ПобедыПрибалтикаВеликая Отечественная война (1941-1945)ЛатвияВ мире
Популярные комментарии
"В Латвии в отличие от Западной Европы одна оккупационная власть сменила другую". Как по мне, так там сейчас оккупационная власть не позволяющая русскому населению обучать детей на родном языке, смотреть русское ТВ, а теперь еще и отмечать свои праздники
14 мая, 18:01
Andrey Kuleshov
3410000
Интересно, а жители знают о том, что у них есть президент! Или это такой способ напомнить, у латвии ,как-бы, есть президент из самой же латвии.
14 мая, 17:07
dayzzgone 1
1760000
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