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Религия и мировоззрение
2020-05-14T18:13
https://ria.ru/20200514/1571443215.html
Раввин: общая молитва конфессий о победе над COVID-19 особенно сильна
https://cdn23.img.ria.ru/images/156382/38/1563823801_0:171:3032:1877_1036x0_80_0_0_2e2245df2c7ccad19b501cd6f54b92b3.jpg
РИА Новости

Раввин: общая молитва конфессий о победе над COVID-19 особенно сильна

16:52 14.05.2020 (обновлено: 18:13 14.05.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлександр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости, Артем Буденный. Федерация еврейских общин России поддержала всеобщий день молитвы о преодолении эпидемии коронавируса, который проходит 14 мая: такая молитва, совершенная вместе с представителями других конфессий, будет особенно сильной, заявил РИА Новости президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.
Ранее папа Римский Франциск поддержал инициативу Высшего комитета по человеческому братству провести 14 мая день всеобщей молитвы и поста с участием представителей всех религий в целях преодоления пандемии коронавируса.
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"Мы поддерживаем все инициативы, направленные на установление мира и согласия. Начиная с 29 марта мы ежедневно объединяемся в общей молитве за исцеление больных и прекращение пандемии в мире. И, разумеется, 14 мая мы также будем молиться. То, что не только еврейская община, но и множество других религиозных общин по всему миру будут обращаться к Богу с мольбой - безусловно, придаст этой молитве особую силу", - сказал Александр Борода.
Президент ФЕОР напомнил о победе в Великой Отечественной войне, которая стала "примером того, как люди разных национальностей, рас, вероисповеданий, объединившись ради добра и мира, в итоге преодолевают самые страшные барьеры и побеждают".
"Конечно, мы не должны останавливаться на молитве, но в это непростое время находить в себе силы для добрых дел, стараться каждый день уделять время для помощи ближним и благотворительности. Написано, что "добрые дела, словно щит, оберегают от бедствий", - подытожил раввин.
Ранее Александр Борода заявил, что Победу в Великой Отечественной войне одержали те, кто выиграл духовно и сохранил человечность в тяжелых условиях.
Инициативу о проведении 14 мая всеобщей молитвы и поста с участием представителей разных конфессий поддержал глава Духовного управления мусульман РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин и глава Чечни Рамзан Кадыров.
Высший комитет по человеческому братству был создан в августе 2019 года для реализации целей, содержащихся в "Документе о человеческом братстве за мир во всем мире и совместной жизни". Этот документ был подписан папой Франциском совместно с верховным имамом одного из старейших и наиболее авторитетных мусульманских духовных университетов мира "Аль-Азхар" шейхом Ахмадом Аль Тайибом 4 февраля 2019 года в Абу-Даби.
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