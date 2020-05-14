Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-14T17:07
https://ria.ru/20200514/1571443124.html
ЕГЭ по русскому языку планируют проводить два дня
https://cdn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:210:2001:1335_1036x0_80_0_0_dfa43ccd2524a1132be0bfdc87d46477.jpg
РИА Новости

ЕГЭ по русскому языку планируют проводить два дня

16:47 14.05.2020 (обновлено: 17:07 14.05.2020)
2404
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Школьные рюкзаки. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Проведение Единого госэкзамена по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
"Проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на входе в пункты проведения экзаменов все организаторы и участники будут проходить термометрию, аудитории будут предварительно дезинфицироваться. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра.
Школьница во время дистанционного обучения дома
Вчера, 16:33
Перенос ЕГЭ даст возможность лучше подготовиться, показало исследование
3200216
Обсудить 2
Социальный навигаторСН_ОбразованиеФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Образование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Глава Минобрнауки оценил необходимость ЕГЭ
Школьница во время дистанционного обучения дома
Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ
Школьница во время дистанционного обучения дома
Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
Школьникам предстоит сдать лишь два предмета по ЕГЭ
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
Минобрнауки подготовит сценарий приемной кампании на случай переноса ЕГЭ
Единый государственный экзамен
Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ
Вход в здание Министерства образования и науки России
Минобрнауки надеется провести ЕГЭ не позднее 1 сентября
Единый государственный экзамен
В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
Кадр из шоу Кто хочет стать миллионером телеканала ITV
Герой "Кто хочет стать миллионером" угадал финальный ответ, но не выиграл
Регистрация ученика перед началом единого государственного экзамена
В Госдуме оценили идею выбирать количество предметов по ЕГЭ
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский предложил отменить ЕГЭ в этом году
Школьница во время дистанционного обучения дома
Минобрнауки сочло целесообразным провести ЕГЭ дистанционно
Сдача ЕГЭ
Выпускникам разрешат выбирать количество предметов по ЕГЭ
Школьница во время дистанционного обучения дома
Минпросвещения перенесло ЕГЭ
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире
06:06В ФМБА рассказали о результатах лечения плазмой пациентов с COVID-19
06:03В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19
05:59В Приморье власти договорились о росте трафика на границе с КНР
05:54Эксперт рассказал о новом способе мошенничества в интернете
05:50В Южной Корее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч
05:47В Китае за сутки выявили 15 случаев COVID-19
05:46В ЕАО умер второй пациент с COVID-19
05:43На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
05:40Медик разъяснил методику оценки смертности от COVID-19
05:36Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19
05:31Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски
05:31Эксперты рассказали, как правильно питаться на самоизоляции
05:25В Токио роботы начали обслуживать заболевших COVID-19
05:21Austrian Airlines против идеи оставлять пустым среднее место в самолете
05:18Исследование: треть россиян работают на самоизоляции и в свободное время
05:08Врач ЦКБ заявил, что эпидемия COVID-19 в России продлится все лето
05:01В работе YouTube произошел сбой
05:01Эксперт рассказал, когда магазины вернутся к скидкам на продукты
04:53Эксперт рассказал, как распознать фейковый сайт по детским выплатам
Лента новостейМолния