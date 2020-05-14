ЕГЭ по русскому языку планируют проводить два дня

"Проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на входе в пункты проведения экзаменов все организаторы и участники будут проходить термометрию, аудитории будут предварительно дезинфицироваться. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра.